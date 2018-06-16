世足宵夜外送最方便 foodpanda、Uber Eats優惠上線

Uber Eats推出7月8日前使用「Uber Eats 快閃廚房」點餐3次，即有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。（翻攝APP畫面）

友善列印
中時
foodpanda加碼延長夜貓族優惠，7月15日前全台晚間9點至12點美味外送限時免服務費。（foodpanda提供）
foodpanda的Dicos 德克士脆皮炸雞（台北101、誠品站前店），全民瘋世足椒麻脆皮桶，原價449元，世足價399元。（foodpanda提供）

世足賽正式開跑，晚上三五知己一起看球賽，難免會喝杯啤酒、吃個宵夜，而各美食外送平台也瞄準商機推出限時優惠，像是foodpanda就推出全台晚間9到12時限時外送免服務費，而Uber Eats就首推快閃廚房活動，消費者更有機會抽世足盃決賽轉播夜門票。

foodpanda從6月就開始夜貓族的限時優惠，推出晚上9時至12時的外送限時免服務費活動，消費者對此反應也相當熱烈，現為了迎合世足賽的晚間賽事，優惠直接延長至7月15日，台北市精華地區指定店家更同步推出晚上9點至凌晨3點訂餐一律外送免服務費，另外各式店家也推出foodpanda專屬美食優惠，讓消費者以更划算的方式享受美食。

Uber Eats近日在台首推「快閃廚房」，當中嚴選了15家餐飲品牌，包括泰、韓、新加坡、港及日本等各國料理，讓消費者不用出門也能大嚐異國料理，而為了迎合世足賽的來臨，同步推出限時優惠，7月8日前使用「Uber Eats 快閃廚房」點餐3次，即有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。

(中時 )

2018世界盃足球賽 金門風獅爺商… 台大醫院123周年院慶啟動社區健…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。