世足宵夜外送最方便 foodpanda、Uber Eats優惠上線

2018年06月16日 17:21 中時 石欣蒨

foodpanda加碼延長夜貓族優惠，7月15日前全台晚間9點至12點美味外送限時免服務費。（foodpanda提供）

foodpanda的Dicos 德克士脆皮炸雞（台北101、誠品站前店），全民瘋世足椒麻脆皮桶，原價449元，世足價399元。（foodpanda提供）

世足賽正式開跑，晚上三五知己一起看球賽，難免會喝杯啤酒、吃個宵夜，而各美食外送平台也瞄準商機推出限時優惠，像是foodpanda就推出全台晚間9到12時限時外送免服務費，而Uber Eats就首推快閃廚房活動，消費者更有機會抽世足盃決賽轉播夜門票。

foodpanda從6月就開始夜貓族的限時優惠，推出晚上9時至12時的外送限時免服務費活動，消費者對此反應也相當熱烈，現為了迎合世足賽的晚間賽事，優惠直接延長至7月15日，台北市精華地區指定店家更同步推出晚上9點至凌晨3點訂餐一律外送免服務費，另外各式店家也推出foodpanda專屬美食優惠，讓消費者以更划算的方式享受美食。

Uber Eats近日在台首推「快閃廚房」，當中嚴選了15家餐飲品牌，包括泰、韓、新加坡、港及日本等各國料理，讓消費者不用出門也能大嚐異國料理，而為了迎合世足賽的來臨，同步推出限時優惠，7月8日前使用「Uber Eats 快閃廚房」點餐3次，即有機會贏得世足盃決賽轉播之夜的餐廳門票。

(中時 )