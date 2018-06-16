台大醫院123周年院慶啟動社區健康列車

2018年06月16日 17:20 中時 陳育賢

台大醫院為慶祝建院123周年院慶，16日啟動社區健康促進列車，並舉辦「123顧健康好簡單」院慶暨健康促進大型活動，現場結合新竹縣市6個單位，推出15個健康促進攤位，透過靜態展示、互動遊戲衛教宣導等，提高民眾健康知識。

台大新竹分院表示，此次社區健康促進列車的顧健康活動是依老年人、成年人、兒童不同年齡層，分別設置不同的健康闖關攤位，現場有15個健康促進攤位，透過靜態展示和饒富趣味性的互動式遊戲設計吸引民眾參與，並希望藉由提供衛教諮詢、趣味性闖關活動及義診篩檢活動，讓民眾體會健康生活可以從改變小地方做起，提升民眾健康識能。

其中，在老年人方面，著重在衰弱、失智的宣導，包括有利用槌球進行衰弱衛教宣導的「動吃、動吃、擊倒衰弱」攤位；利用智慧化多功能理學檢查儀來篩檢肌少症的「洞查先肌」。

在成年人方面則提供骨質密度、心房顫動及血糖篩檢，並搭配飲食及戒菸宣導。另，「愛陪伴」是將安寧療護問題放入扭蛋球中，運用扭蛋機扭出扭蛋球，吸引不少大小朋友闖關。

在兒童方面，另提供兒童發展篩檢及口腔、視力檢查，同時也增設CPR實作教學及體適能檢測，以提升民眾對健康問題的敏感度及決定力，促進個人及家庭的健康。

台大新竹分院院長洪冠予表示，此次活動目的在倡導民眾培養健康的習慣，並期許新竹分院能與民眾一起營造健康環境，共同守護兒童健康、落實成人保健、提升長者生活品質，共同達成「全民健康」的目標。

竹東分院院長詹鼎正則表示，透過篩檢、體驗、衛教宣導等多元化活動，希望藉由寓教於樂的方式，提升民眾個人對健康促進的認知，以及對疾病預防的了解，適當治療可遏止疾病惡化，以達到早期診斷、早期治療的目的。

(中時 )