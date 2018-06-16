到桃園OUTLET過周末 拍照打卡購物血拼一次到位

GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至9月30日舉辦「SUMMER HOLIDAY」活動，園區裡將有巨型剉冰、人氣餐車等網紅拍照打卡點。（GLORIA OUTLETS華泰名品城提供）

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GLORIA OUTLETS華泰名品城的CHLOECHEN綠色編織平底鞋，原價6980元，1折特價698元。（GLORIA OUTLETS華泰名品城提供）
GLORIA OUTLETS華泰名品城的Michael Kors艾黛爾粉裸色肩背提包，原價2萬1600，55折特價1萬1880元。（GLORIA OUTLETS華泰名品城提供）
MITSUI OUTLET PARK林口24日前推出「仲夏南洋祭」的海灘風裝飾之餘，更推出特賣會優惠，聯名卡友再享滿額現抵活動。（MITSUI OUTLET PARK提供）

桃園的兩大OUTLET推出優惠下殺活動，不僅夏裝享特價，就連名牌精品、運動商品也同享折扣，GLORIA OUTLETS華泰名品城今夏更在園區帶來了多個網紅打卡景點，包括巨型剉冰、限定快閃冰店等，而MITSUI OUTLET PARK林口也推出仲夏南洋祭，以海灘風格裝置與消費者一起迎接夏日。

GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至9月30日舉辦「SUMMER HOLIDAY」活動，除了吸睛的裝置物以外，更帶來了Movenpick莫凡彼的假日限定冰店，以及充滿南洋特色冰品的Summer Island，而在第二廣場更有人氣主題餐車，當中還有全台首次亮相的「Sweety Box」，以經典的美式拖車造型進駐第二廣場，另外針對夏日時尚也推出了Pantone色系下殺全面1折起，讓消費者一次在園區買夠、吃夠、玩個夠。

而MITSUI OUTLET PARK林口於24日前就推出「仲夏南洋祭」，在中央廣場特別換上海灘風裝飾，還搭配上渡假風格的陽傘與躺椅，讓民眾不用到國外也能享受渡假風情，而且24日前更推出特賣會，國際精品到日系品牌共上百家店推出下殺折扣，凡持有永豐聯名卡的會員，消費再享最高5%回饋，指定專櫃消費滿3000元即可現抵百元，

(中時 )

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