美國航太黑科技所在：臭鼬工廠慶祝成立75週年

2018年06月16日 17:19 中時電子報 江飛宇

洛克希德公司(Lockheed)旗下的高級開發計劃工作室臭鼬工廠(Skunk Works)歡慶成立75週年，這個著名的團隊一直有著航太創新之路，設計出好幾代性能出眾的經典飛機，可說是美國「黑科技」的來源。

航空主義(the aviationist)報導，洛克希德所出品的P-80流星式戰機(Shooting Star，之後稱為F-80)、F-104星戰士戰機(Starfighter)、U-2蛟龍夫人(Dragon Lady)，SR-71黑鳥(Blackbird)和D-21超音速無人機、F-117夜鷹(Nighthawk)，都具有傳奇故事甚至神秘色彩。正在研發中的SR-72，想必也是有著匪夷所思性能的未來飛機。甚至有些人認為，以上所述只是臭鼬工廠公開的項目，說不定還有一些是不為人知道秘密計畫。

臭鼬工廠成立於二戰中期，當時美國得知納粹德國在佩內明德(Peenemunde,位在德國東北部靠近波蘭)有秘密武器研究中心，舉凡V-1、V-2火箭，以及Me-262噴射戰機都在那裡開發，因此美國也有必要加快自身的科技研發，才能有效領先於軸心國對手。

臭鼬工廠第1代主持人凱利強生(左)，他參與P-80、F-104、U-2、SR-71的研製。第2代主持人班李奇(右)，他是F-117計畫的主管。(圖/臭鼬工廠)

臭鼬工廠創始人是凱利強生(Kelly Johnson)，是個說話直率的天才航太空工程師，他經手過40多款飛機研發，包括P-38、P-80、F-104、U-2和牛車計畫(SR-71前身)，眼光極其獨道又精準，被後人稱為「他的基因是由空氣動力學所構成」，他獲得過2次科利爾獎盃(Collier Trophy)，凱利分別在1958(因F-104)和1963年(因SR-71)得到，這是美科利爾獎盃唯一2次獲獎的紀錄。

臭鼬工廠第1件作品是1944年1月8日正式量產的P-80流星戰機，這是美國第一種噴射式戰鬥機，雖然此時二戰還沒結束，但是已經來不及派上戰場了。不過隨後現在的蘇聯紅色勢力掘起，國際格局進入冷戰階段，使得F-80(美國陸軍航空隊改為美國空軍，戰機編號改成F開頭)走向韓國戰場，這是噴射戰機剛萌生的時代，新的航空技術幾乎是每日推陳出新，也使得美國國防工業進入了前所未有的創新和突破時期。

研製中的SR-71黑鳥之子，據說極速可達到5馬赫以上，仍然是匪夷所思的性能。(圖/美國空軍)

臭鼬工廠更最著名的作品是一系列的「黑色項目」，這其中包括U-2、SR-71和F-117，這3種飛機都以神出鬼沒聞名，也是最常被誤認為不明飛行物體的飛機。中華民國空軍上將華錫鈞在1959年試飛U-2時，就因燃油系統故障於夜間迫降在科羅拉多州科爾特斯(Cortez)小鎮機場，穿著連身飛行服的華將軍向機場人員尋求協助時，就被誤認為外星人。

臭鼬工廠另一個高明處就是保密能力滴水不漏，在1970年代開發F-117的過程中，蘇聯間諜完全得不到任何有用情報，即使外界在猜測美國正在開發低雷達截面的飛機，但是所假想出來的模型飛機(當時稱為F-19)，與實際的F-117都有具大的落差，一直到美國空軍已經開始研製下一代先進戰機(ATF,也就是日後的F-22)以後，才在1991年沙漠風暴戰爭時，隆重公開F-117的作戰中隊，此時已離F-117正式服役有8年之久。

今天，臭鼬工廠依然在秘密研發著高性能飛機，只是沒人知道他們的工作進度與飛機外型，我們只能從一些蛛絲馬跡中猜測進度，比如在2017年的航空周刊雜誌中，有人發現一架無人飛機，在2架T-38教練機的伴飛下，抵達臭鼬工廠總部所在的加州棕櫚谷(Palmdale，洛克希德馬丁公司拒絕對此事發表任何評論。

另外，2017年末，洛馬公司執行副總裁歐蘭多．卡瓦洛(Orlando Carvalho)向媒體介紹了「SR-72」計劃，，也稱黑鳥之子，據說它的極速將是5馬赫以上，而且已接近實機打造階段。我們仍不知5馬赫的飛機引擎該是什麼模樣，然而基於他們過去75年來各種輝煌曆史，我們幾乎可以確定臭鼬工廠最終的成本，都會超過我們的想像力。

(中時電子報)