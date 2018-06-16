特生中心「蘚而易見」特展 苔球蘚盆DIY療癒體驗

特生中心「蘚而易見」特展16日開幕，由該中心主任、苔蘚博士楊嘉棟主持並現場解說。（沈揮勝攝）

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國內苔蘚類研究「祖師級」專家林善雄(左)也蒞場，為特展添光彩。（沈揮勝攝）
楊嘉棟(右)深入淺出的解說，民眾受益多。（沈揮勝攝）
「蘚而易見」特展搭配「手作療癒苔球蘚盆DIY」活動，親子體驗現場溫馨。（沈揮勝攝）
「手作療癒苔球蘚盆DIY」活動。（沈揮勝攝）
現場除苔蘚實體展示，黃淑芬所繪之精細彩圖備受矚目。（沈揮勝攝）
苔蘚與蕨類常伴生共榮。（沈揮勝攝）

台灣生態豐富、植被密布，除花草樹木，還有上千迷你植物，包括至少872種苔類、534種蘚類或角蘚類；它們細緻美麗，但因不起眼常被忽視。農委會特有生物研究保育中心「蘚而易見」台灣苔蘚植物特展16日開幕，學童悠揚陶笛聲中，親子手作DIY，充滿療癒與溫馨！

「蘚而易見」特展，展期將於7月29日結束，期間分別將在6月23、30日及7月7、14、21、28日推出「手作療癒苔球蘚盆DIY」活動，因為未演先轟動，網路報名秒殺額滿，但各活動日當天仍接受現場報名。

這項台灣罕見的特殊植物特展，由國內苔蘚類研究權威、東海大學教授林善雄，以及特生中心主任楊嘉棟策畫、推動與促成。楊嘉棟同時為國內知名苔蘚博士，長期投入苔蘚研究領域，專業且落實。

特展的內容包括多種苔蘚植物的介紹、實體展示、微距攝影及繪圖錦集；而由台灣苔蘚學會常務理事楊玉鳳所指導的手作療癒苔球蘚盆DIY，也成了該中心保育教育館之暑期推廣主題。

16日的開幕活動，由楊嘉棟主持，林善雄與農委會畜產試驗所所長黃振芳等生物界專家，以及集集鎮長陳紀衡等地方首長和各生態研究、導覽、解說社團負責人上百人觀禮，嘉賓如雲。

(中時 )

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