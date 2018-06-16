全國羽球排名賽李佳豪稱王 洪毅婷封后

2018年06月16日 18:05 中時 馮惠宜

107年第二次全國羽球排名賽」，甲組女子單打冠軍由洪毅婷( 中)奪得冠軍。（馮惠宜翻攝）

「107年第二次全國羽球排名賽」女子單打冠軍戰亞柏林芝昀（左）與台電國體洪毅婷（右）苦戰三局，最終由洪毅婷稱后。（馮惠宜翻攝）

「107年第二次全國羽球排名賽」自6月10日起開打，歷經七日激戰超過1100場比賽，甲組冠軍16日誕生，男女單打分別由李佳豪、洪毅婷奪冠。

全國羽球排名賽一年舉辦兩次，是台灣年度最高級別的羽球個人比賽，也是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，更是青少年選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，今年第二次排名賽移師台中，新秀輩出。

在男子單打部，近日成功在第2階段遞補進世錦賽的許仁豪在排名賽中對決首闖冠軍戰的土銀學弟李佳豪，兩人旗鼓相當不分軒輊，經三局激烈賽事，李佳豪拿下生涯排名賽首冠。

女子單打冠軍戰方面，則由亞柏林芝昀、台電國體洪毅婷爭奪后冠，兩人都是首次在排名賽挺進冠亞之爭，開場時皆略顯緊張失誤較多，倆人經三局苦戰，洪毅婷三戰兩勝初嘗后冠滋味。

107年第二次全國羽球排名賽總獎金為新台幣35萬3千4百元，凡於乙組賽事獲得單打前三名、雙打前二名之選手，便可報請「中華民國羽球協會」晉升為甲組球員。最終成績將於6月17日賽事結束時，由大會賽務組更新於中華羽球協會官網。

(中時 )