2度世界業餘圍棋冠軍畢業了 詹宜典：將投入教學與推廣

兩度摘下世界業餘圍棋冠軍的詹宜典（中），在中興大學畢業典禮獲頒特殊優秀畢業生獎項，與父母合影。（陳淑芬攝）

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又是驪歌輕唱季節，中市16日有多所大學、科大舉辦畢業典禮，兩度摘下世界業餘圍棋冠軍的詹宜典，在中興大學畢業典禮中獲頒特殊優秀畢業生獎項。他說，圍棋啟蒙老師在今年初驟逝，帶給他不少衝擊，他規劃畢業後要繼承師業，投入圍棋的教學與推廣。

中興大學及修平科大、嶺東科大、弘光科大等台中市多所大學及科大在16日舉辦畢業典禮，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長林依瑩及秘書長黃景茂分別出席見證祝福畢業生鵬程萬里。最引人矚目的是頂著2014年及2018年兩度世界業餘圍棋冠軍光環的詹宜典，他創下台灣首位世界業餘圍棋冠軍以及兩度奪冠的雙紀錄，今年自中興大學應用經濟系畢業。

「我小時候是個調皮、靜不下來的小孩。」自小愛下棋的詹宜典說，詹爸爸總是笑稱，在人群裡只要看誰站著下棋，就一定是詹宜典。詹宜典說，他小時候喜歡站著下棋，且下棋還邊左顧右盼，非常好動。父母從小一就他送到圍棋教室，啟蒙老師陳青琴一路陪他到小五，升到圍棋五段，後來，他全靠自學及網路對弈，精進棋藝。

「陳老師還不到40歲，真的走得很突然，我是她最早教的一批學生」詹宜典說，他與陳老師10多年來都保持聯絡，也常共組隊參加圍棋配隊賽，關係亦師亦友，陳老師今年初因腦部疾病驟逝，對他來說是很大的衝擊。

詹宜典說，他希望未來能發揮影響力，讓更多人了解圍棋、喜歡圍棋，畢業後將繼承師業，投入圍棋的教學與推廣，並持續在世界賽打拼，爭取更好的成績。

(中時 )

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