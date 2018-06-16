舌尖上的味蕾～北投雅樂軒開啟「芒果」盛夏饗宴

2018年06月16日 18:06 中時 徐力剛

前菜「鮭魚千層酥餅／風乾芒果薄片」多重口感一次滿足。（徐力剛攝）

因應夏季炎熱氣溫，全新「夏季水果沙拉／愛文芒果冷湯與荔枝脆餅」滿足饕客味蕾。（徐力剛攝）

主餐「金煌芒果奶油佐炭烤美國肋眼牛排」，以軟嫩牛肉搭配芒果醬汁。（徐力剛攝）

「芒果Mojito」以經典調酒混合酸甜芒果揭開初夏序幕，售價300元＋10％／杯。（徐力剛攝）

每逢初夏，嬌豔欲滴芒果以其酸甜滋味與攝人果香，緊緊抓住老饕味蕾。北投雅樂軒找來31歲年輕主廚賴光怡（Frank）領軍，以產地直送芒果、荔枝入饌，打造全新「仲夏夜芒果料理派對」，每客售價1580元+10%（須3天前預約）。

派對以前菜「鮭魚千層酥餅/風乾芒果薄片」拉開序幕，滑順鮭魚醬與酥脆千層截然不同口感撞擊味蕾，最後由荔枝果肉帶出尾韻，飽滿鮮甜果肉充斥口腔。考量夏季氣溫炎熱，主廚以西餐冷湯為發想，推出「夏季水果沙拉/愛文芒果冷湯與荔枝脆餅」，湯底萃取100%愛文芒果原汁製作，搭配白色荔枝脆片品嘗，別有一番滋味。

其中最為特殊非「乾式熟成鴨胸佐黑葉荔枝奶油醬汁」莫屬，嚴選宜蘭櫻桃鴨為食材，經7天乾式熟成去除約20%耗材，以直火燒烤鴨肉，褐色鴨皮酥脆不油膩，恰到好處火侯造就鴨肉軟嫩不柴，考驗廚師控火功力，黑葉荔枝融入分子料理手法製成泡沫，荔枝特有甜味有畫龍點睛之效。

主餐「金煌芒果奶油佐炭烤美國肋眼牛排」做工繁複，嚴選美牛肋眼部位入饌，主廚捨棄常用舒肥法製作料理，改以直火高溫燒烤牛肉，玫瑰色肉質異常軟嫩，外皮香酥帶有些微嗆辣感，建議先品嘗牛肉原味，讓肉香自然蔓延舌尖，再搭配特製金煌芒果醬汁，酸中帶甜口感可中和牛肉油膩感。甜點部份，「放縱一夏 夏日芒果戀曲」以海綿蛋糕為基底，佐芒果冰淇淋、椰奶蛋白霜提味，愈吃愈過癮。

大啖芒果風味餐後，可來杯WXYZ酒吧特調「芒果Mojito」，調酒師加入淡蘭姆酒、青檸汁、蘇打水和薄荷調味，最後以新鮮芒果泥點綴，一口飲下沁涼口感驅除夏日暑氣。

此次讓人驚豔的仲夏夜芒果派對，幕後推手歸功於主廚Frank，從小立定志向走上廚師這條路的他，以學藝法餐起家，擁有近17年豐富料理經驗。Frank受訪時分享，專業廚師如同魔術師般巧妙演繹各式食材，強調不使用任何人工添加物，完整保留食物原味，帶給饕客舌尖上衝擊與感動。

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(中時 )