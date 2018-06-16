正妹露半球教防身 網罵：「穿這樣怕性騷擾？」 掀論戰

2018年06月16日 17:33 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

女性最怕遇到色狼，但檢討被害人對嗎？一名推特上擁有超過1500名粉絲的B姓網美分享防身心得，竟遭另名女網友質疑穿著性感，截圖PO在《Dcard》批評「穿這樣然後跟我說怕人性騷擾？」，女網友論點掀起論戰。

B姓網美在推特向來勇於發表支持女權言論，從頭貼中可以看到B女穿著性感低胸洋裝，事業線展露無遺。日前她發文聲援遭受性暴力的女性，指出社會環境對女性充滿威脅，導致到處都是受害者。最後更教導女性如何自保，她表示「鑰匙圈和皮包背帶都特別挑過，方便防身」

但B女發文被一名女網友截圖轉PO到《Dcard》，女網友對B女文章感到「相當不解」，質疑B女穿著性感，「自己都把自己穿成這樣，然後跟我說你鑰匙圈跟手機背帶都挑要防身的？」發文網友還說，這個社會不分男女，「就是先以穿著打扮來辨識一個人」

貼文一出，掀起網友熱烈討論，有人指責原PO不該檢討被害人，「穿得露，不代表可以直接去碰觸或言語騷擾」、「不懂穿著跟性騷擾的關聯是什麼，穿的少就可以合理化性騷擾的舉動？」，也有人批原PO「管太多」、「真的是女生說女生最激烈欸！」

另外有網友批原PO「你說『穿成這樣塑造自己是被害者』的同時就是認同了『穿少被騷擾活該』的意識形態」、「沒先嘗試了解她的經歷，就發這樣充滿歧見的文字，只是顯得你有多無知」，也有人持中立意見，「社會無法阻止妳穿什麼衣服；妳也無法阻止社會用什麼眼光看待，這社會是很公平的」

(中時電子報)