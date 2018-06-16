《鬥魚》「小燕子」王淨早知林柏叡生子：沒有介意過去的事

2018年06月16日 17:35 中時 徐桐炘

《鬥魚》電影版監制柯宜勤（左三）領軍，率主要演員吳岳擎（左起）、林輝瑝、王淨、虹茜、林柏叡出席記者會。（攝影 蘇蔓）

電影版《鬥魚》斥資上億拍攝，主演王淨和林柏叡疑似假戲真做，之前被週刊拍到公園滾草皮約會，林柏叡同時又被爆出和雷婕熙育有一女，16日首度為電影共同出席宣傳活動，王淨表示拍攝前的集訓就和演員們建立好感情，彼此談心後已知對方有孩子，後來林柏叡更大方在演員群組裡面曬小孩照片，但似乎不影響2人感情發展，王淨說：「沒有介意過去的事情，每一個生命的到來都是好事。」

林柏叡昨認了「就是看到的那樣」，王淨則表示看到週刊報導時心情頗受影響：「媒體用字犀利，覺得我不是這樣的人，為什麼這樣寫。」不過她當時正忙於南部拍新片，母親沒有多加責備，反而是傳簡訊關心她：「拍攝還好嗎？」她也對媽媽態度很有信心：「她都支持我。」

殺青後如何維持感情？王淨四兩撥千斤說：「『眷村幫』感情都很好，會在群組傳訊息。」但關係是否因報導生異？2人都欲言又止，貌似擔心說錯話，又未否認交往關係，只好看向監製柯宜勤求救，柯連忙在旁打圓場：「就是比較好的朋友啦！」不過王淨大方表示欣賞林柏叡的真誠，林柏叡在她沮喪時也會主動關心。

林柏叡坦言談新戀情前會先顧忌孩子的媽的心情，「我們還是像家人一樣，保持聯絡但都是談小孩的事情。」他表示之前為養家兼3份工作賺錢，後來又忙拍戲，殺青後女兒看到他彷彿不認識，讓他大受打擊，最近終於有時間相處，出門時女兒還會有些不滿，證明已奠定在孩子心目中的地位，他笑說：「可以安心宣傳了！」《鬥魚》將於8月17日上映。

(中時 )