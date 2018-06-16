稻米收成種菱角　有菱有雉遊官田

2018年06月16日 18:07 中時 莊曜聰

台南官田盛產菱角，官田區公所申請經費，並由成功大學技術指導，將菱角殼製成「烏金炭」，可除臭、吸附髒空氣，也成為社區發展產業。（莊曜聰攝）

一期稻作收成，台南官田的菱角季節接著到來，官田區公所舉辦2018友菱友雉遊官田產業活動從6月種菱角開始，一直到12月收成，幾乎月月有節目，16日正式展開，眾人在官田國中種下菱角，象徵活動啟動，也順道推廣友善種植，保護環境概念。

官田地區種植菱角面積約300公頃，是全台最大產地，菱角水田及採菱風情也成為當地特殊景緻，近年來推廣水雉保育有成，友善種植的菱田面積也逐漸增加，官田區公所還與成大合作，將菱角殼做成「菱殼炭」，可以改善土質，還能除臭吸附髒空氣，有「烏金」之稱。

今年菱角季產業活動再度與成功大學結合，透過音樂、文學、表演藝術及手作工藝多面向呈現，從栽種到收成的數個月期間都有節目，讓活動豐富多元又有持續性。

官田區長顏能通表示，因為米跟菱角分別是官田區一期、二期作的代表產物，得自於烏山頭水庫的優良水源，兩者品質頗受到消費者肯定，所以今年的活動主軸有米又有菱角，取諧音，定調為「米啟菱」嘉年華，希望讓民眾有不同感受。

官田國中將校內閒置空地開闢為田野實作場域，是師生與社區志工推動食農教育的場域，今年由南市環保局推薦參加國家環境教育獎選拔，打敗一堆大專院校榮獲特優，主辦單位16日也在校內可食地景區種下菱角，等待年底收成。

(中時 )