稻米收成種菱角　有菱有雉遊官田

2018友菱友雉遊官田產業活動即日起登場，到年底幾乎每個月都有系列活動，16日主辦單位官田區公所在官田國中「可食地景」種下菱角，象徵活動正式啟動。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
台南官田盛產菱角，官田區公所申請經費，並由成功大學技術指導，將菱角殼製成「烏金炭」，可除臭、吸附髒空氣，也成為社區發展產業。（莊曜聰攝）

一期稻作收成，台南官田的菱角季節接著到來，官田區公所舉辦2018友菱友雉遊官田產業活動從6月種菱角開始，一直到12月收成，幾乎月月有節目，16日正式展開，眾人在官田國中種下菱角，象徵活動啟動，也順道推廣友善種植，保護環境概念。

官田地區種植菱角面積約300公頃，是全台最大產地，菱角水田及採菱風情也成為當地特殊景緻，近年來推廣水雉保育有成，友善種植的菱田面積也逐漸增加，官田區公所還與成大合作，將菱角殼做成「菱殼炭」，可以改善土質，還能除臭吸附髒空氣，有「烏金」之稱。

今年菱角季產業活動再度與成功大學結合，透過音樂、文學、表演藝術及手作工藝多面向呈現，從栽種到收成的數個月期間都有節目，讓活動豐富多元又有持續性。

官田區長顏能通表示，因為米跟菱角分別是官田區一期、二期作的代表產物，得自於烏山頭水庫的優良水源，兩者品質頗受到消費者肯定，所以今年的活動主軸有米又有菱角，取諧音，定調為「米啟菱」嘉年華，希望讓民眾有不同感受。

官田國中將校內閒置空地開闢為田野實作場域，是師生與社區志工推動食農教育的場域，今年由南市環保局推薦參加國家環境教育獎選拔，打敗一堆大專院校榮獲特優，主辦單位16日也在校內可食地景區種下菱角，等待年底收成。

(中時 )

2度世界業餘圍棋冠軍畢業了 詹宜… 義守大學畢業典禮 首屆營區教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。