義守大學畢業典禮 首屆營區教學點畢業生出爐

2018年06月16日 18:08 中時 林雅惠

義大營區教學點第一屆畢業生與少將周國健開心合影。（林雅惠攝）

以國際化知名的義守大學，每年特別舉辦中、英文兩場畢典，共有來自17國、親友團4000多人參與，今年義大另一項畢業典禮焦點，為義大在全臺首例設置營區教學點的首屆學生有25人畢業，特邀陸軍砲兵第43指揮部指揮官周國健少將撥穗，官兵共榮。

典禮開始前，全體畢業生在校長陳振遠及各院系主管帶領下，從義大最具代表性的「百階」開始進行校園巡禮，畢業生手拿向日葵，期待畢業後如同花朵綻放。

義大校長陳振遠一上台致詞，即相當有活力稱讚「你們是最棒的！」，他認為大學教育是人生很重要階段，看著學生即將邁向人生另一階段，給予最深祝福，強調「青春不留白，鼓勵大家勇敢去闖」，更期許畢業生有朝一日也能站上台向學弟妹分享成就。

現場由各學院系長官為學生撥穗，今年亮點之一為首屆營區教學點、管理學院進修部畢業生代表王少皇，陸軍砲兵第43指揮部指揮官周國健親臨現場為士官長撥穗。

周國健表示，欣見弟兄在從事軍旅生涯之餘，進修有成，很開心此次能以「家長」身分出席，感謝義大嘉惠國軍，目前義大在全國共設有17個營區教學點，為全台第一，就讀學生持續增加中，為提升國軍素質及年輕人從軍意願共同努力。

(中時 )