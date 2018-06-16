高雄大學近20名外國交換生吃粽子包香包 體驗端午節文化

2018年06月16日 18:09 中時 林雅惠

外籍生體驗製作香包，完成作品後臉上都展現笑容，成就感十足。（林雅惠攝）

「粽子好吃，包香包好難！」國立高雄大學為外籍學生安排端午節文化體驗活動，包括品嘗粽子及學習製作香包，適逢伊斯蘭教開齋日，校方也為來自印尼的穆斯林準備素粽，讓他們吃得安心又暖心。

該活動目的是讓外籍生體驗華人節慶，通識華語課程教師黃文娟表示，「端午節」是華人重要的三大節慶之一，包括吃粽子、戴香包、立蛋、看龍舟賽都是應景的端午節活動。

來自日本、韓國、印尼、內蒙、東帝汶近20名交換生對台灣端午節文化由來聽得津津有味，其中印尼學生Ester說，她家鄉也有該食物，稱「MA TSANG」，音同閩南語「肉粽」，顯見美食無國界。

除品嘗美食，外籍生也體驗製作香包，串珠、打繩結等看似步驟簡單，卻需要領悟力和一雙巧手，學生頻頻喊難但也不願放棄，完成作品後臉上都展現笑容，成就感十足。

來自日本沖繩交換生絲滿日向說，家鄉也有類似端午節慶，如陽曆5月5日與兒童節同天，他們會掛「鯉魚旗」慶祝，首次體驗製作香包，對其可驅蚊避邪覺得新鮮有趣。

印尼學生穆斯林說，齋戒月結束後的開齋節同華人農曆春節般重要，因求學無法與家人團聚難免落寞，感謝校方讓他們感受過節氣氛紓解鄉愁。

(中時 )