南瀛天文館玩遊戲學星象　寓教於樂

台南市南瀛天文館在星象館規畫「星銀島大冒險互動展」，配合各類星象主題設置遊戲機，讓親子同樂又能學習天文知識，端午連假期間是小朋友「放電」的好去處。（莊曜聰攝）

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台南市南瀛天文館在星象館規畫「星銀島大冒險互動展」，配合各類星象主題融入彈珠台、打地鼠、夾娃娃機、籃球機等元素設置遊戲機台，讓親子邊玩邊學天文知識。（莊曜聰攝）
台南市南瀛天文館在星象館規畫「星銀島大冒險互動展」，配合各類星象主題融入彈珠台、打地鼠、夾娃娃機、籃球機等元素設置遊戲機台，讓親子邊玩邊學天文知識。（莊曜聰攝）

端午連假出遊何處去？台南市南瀛天文館從童話故事「金銀島」發想，在星象館規畫「星銀島大冒險互動展」，配合各類星象主題融入彈珠台、打地鼠、夾娃娃機、籃球機等元素，設置遊戲機台，讓親子同樂又能學習天文知識，相當有趣，是小朋友「放電」的好去處。

南瀛天文館館長何秋蓮指出，互動展以宇宙探險及尋找寶藏當背景，透過遊戲體驗的方式，引起孩子對天文知識的興趣，以闖關來代替單調刻板的制式教學，學習過程變得更有趣。

走進「星銀島大冒險互動展」場地，就像置身外太空遊樂場，全展區分為「宇宙發射中心」、「星際迷航」、「登陸星銀島」、「星銀島探索趣」，結合AR實境，民眾螢幕上就能看見自己穿上太空衣的帥氣模樣，並用投籃、夾娃娃、打地鼠等遊戲來測驗自己對天文常識的程度，機台彩票還能兌換天文館紀念品，16日開幕恰逢連假第一天，吸引許多家庭親子前來，歡笑聲四起，場面熱鬧。

除了互動展外，天文展示館也推出新的常態展，以8大行星探險為概念，參觀民眾從就像搭乘太空艦船遨遊太陽系，館方也模擬太空中俯瞰太陽、地球、月亮的視野製作模型，讓民眾一窺神祕的星球之美，替月底將登場的天文嘉年華暖身。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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