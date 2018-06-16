影》不只要S-400！土耳其想和俄合製S-500

2018年06月16日 17:52 中時電子報 何宜玲

In the Crimea deployed inflatable S-400 pic.twitter.com/AwBrkNm5YV — vladi vladi (@vladivlad777) June 8, 2018

土耳其不但想要購買俄羅斯的S-400飛彈防禦系統，最新消息傳出土國總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)還提議說，可以和俄國聯合開發新一代的S-500防空系統。

《俄羅斯衛星網》(Sputinik News)報導，就在俄羅斯正要向土耳其交付S-400防空系統之際，土耳其也打算進一步提高自身軍事戰戰略的防禦力量，希望致力於開發新的遠程飛彈防禦系統。因此，總統埃爾多安提出了想要和俄羅斯共同合作，研發新一代的S-500系統。

埃爾多安在接受《24 TV》訪問時說，他已經和俄國總統普丁表達了想要合作的意願，希望能夠一起研發最新的S-500防空系統。但是報導沒有提到普丁究竟如何回應埃爾多安的建議。而埃爾多安也沒有具體交代在什麼時間點，向普丁正式提出這項請求。

俄羅斯預計未來25年內，讓最新的S-500防空系統正式服役，取代目前仍在使用的S-400。俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)也說，這套新系統將會在2020年開始給武裝部隊使用。

莫斯科和安卡拉是在去年12月簽署協議，土耳其購買了4套S-400防空飛彈系統，俄羅斯將於2020年第1季開始交付首批防禦系統。

(中時電子報)