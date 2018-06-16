傅達仁只現身兒子夢鄉 被欣慰解讀「是好事」

傅達仁日前接受安樂死逝世。（圖／取自臉書）

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中時電子報

資深體育主播傅達仁7日在瑞士接受安樂死，享壽85歲，昨(15日)傅達仁遺孀鄭貽和兒子傅俊豪在台北替父親設立簡易靈堂，今家人透露，傅達仁至今沒入夢讓鄭貽看到，傅俊豪解讀，因為爸爸生前只有生活瑣事遇到困難時才會找媽媽，所以還沒來找鄭貽其實是好事，間接可表示傅達仁在另一個世界一切安好。

昨鄭貽透露，傅達仁過世後曾入傅俊仁夢鄉，夢裡傅達仁迷了路，幸好在兒子指路下順利找到路，讓鄭貽十分欣慰，認為這是亡夫終於「回家了」的象徵。據《自由時報》報導，傅俊豪今受訪，坦言還是不習慣父親離開後的日子，以前他知道傅達仁愛喝豆漿，早上都會特地幫爸爸帶杯豆漿，今習慣性地拎了一杯回家，才想起「爸爸不在了」。

傅俊豪更說，會繼續幫助完成父親遺願「推動安樂死立法」，等傅達仁的後事圓滿完成後，他會將這段期間傅達仁的奮鬥過程集結成完整的圖文，公布在臉書上，為社會大眾建立一個可參考的典範，而傅達仁的骨灰21日舉行安葬儀式，家人計畫將他生前遺言刻在十字架上，讓粉絲悼念。

傅達仁2016年舉行新書發表會時，便將活動取名為生前告別式，邀來上百位至親好友，教友也為他獻唱，當時令他感動落淚，如今他如願接受安樂死，鄭貽說因不想再勞師動眾，所以不會特別再幫傅達仁舉行告別式，家人將低調陪傅達仁走完最後一程。

(中時電子報)

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