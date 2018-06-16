兩岸人才交流會釋大量職缺 台125名博士搶進

2018年06月16日 17:45 中時電子報 盧伯華

到會嘉賓代表進行現場簽約。（圖／新華網）

第16屆「6·18」海峽兩岸人才交流合作大會15日在福州舉行，兩岸企事業單位、高校代表，各領域專業人才等700多人參加了大會。其中特別為福建高校設立「台灣博士專區」，開出536個職缺，吸引了來自台灣的125名博士面對面洽談。

據《新華網》報導，「6·18」海峽兩岸人才交流合作大會是2018年度閩台人才交流的重大活動，今年主要針對福建省與台灣交流，以生態文明建設、台灣青年赴閩創業、閩台高校合作、閩台人力資源機構合作四個領域為主要合作項目。現場設置了150多個展位，吸引了海峽兩岸的企事業單位、高校代表，各領域專業人才等700多人參會，預計省內近200家企事業單位將與台灣參會機構和專才達成超過400個人才或項目的合作意向。

報導說，各個領域的人才或項目對接均有側重點。其中，生態文明建設領域重點對接台灣現代農業、健康養老、生態旅遊、環境保護等項目；台灣青年在閩創業板塊重點對接台灣電子信息、電子商務、文化創意等項目；閩台高校合作方面重點對接台灣科技類、職業類院校的校際合作、教師培養等項目；閩台人力資源機構合作領域則重點對接一批台灣知名人力資源、培訓機構等。

此外，為促進福建省內高校師資和學科建設，今年的海峽兩岸人才交流合作大會還設立了福建省內高校招聘台灣博士專區。在該專區內，65所福建省內高校公佈引進台灣博士崗位需求536個，並與來自台灣的125名博士進行面對面洽談。

這次大會由大陸的中國人才交流協會、中共福建省委組織部、中共福建省委台灣工作辦公室、福建省經濟和信息化委員會、福建省人力資源和社會保障廳等聯合主辦。

(中時電子報)