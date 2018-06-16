世足》球迷怒愛爾達OTT世足收訊不佳 NCC急關切

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中時

世足賽小組賽14日起熱烈開踢，愛爾達取得獨家轉播權，卻遭大量球迷灌爆粉絲頁，抱怨愛爾達OTT嚴重訊號不穩，甚至連不上線，更引來同為球迷的立委鄭運鵬、林俊憲皆向NCC申訴。NCC回應，已在15日晚間關切，並啟動處理機制，確保觀眾收視權益。

原本觀眾要在愛爾達OTT，或中華電信hami Video上觀賞世足賽，需要付費，不過從小組賽一開始，就爆出兩者皆連不上線、收訊不穩，引起為此訂付費方案的球迷眾怒，灌爆愛爾達粉絲團。

NCC副主委翁柏宗表示，15日晚間NCC就對愛爾達表示關切，要求啟動處理機制，做好相關配套，例如簡化認證流程及增加系統容量等。而愛爾達公司表示已經將網路流量直接導流到中華電信hami入口，所有網路的部分設備流量都是開到最大，在世足賽期間，已經展開三班制全部在輪班。

愛爾達向NCC保證，絕對會有人隨時監控來看網路情形，確保網民收視權益，愛爾達OTT也於16日一早宣布到7月16日為止，世足賽全面免費收看，已訂「愛爾達 OTT 影視服務」的觀眾，可延長1個月使用期。

據了解，愛爾達在MOD上的頻道轉播是沒有問題的，僅有OTT部分有狀況。翁柏宗坦言，對於OTT監理，國際趨勢原則上還是低度管制，但因大量球迷使用愛爾達OTT影視服務，基於維護視聽眾權益，NCC仍會持續關切，這也是頻道業者應盡的社會責任；不過，目前OTT服務問題，依據現行法規，NCC尚無可進一步處理的方式。

(中時 )

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