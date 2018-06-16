邱志偉關心校園安全設施 岡山國小圍牆改善經費到位

岡山國小圍牆高度明顯不足，校方常擔心不明人士會翻矮牆進入校園。(林雅惠攝)

友善列印
中時

高雄市岡山國小西、北兩側的圍牆目前為植栽所形成的簡單圍籬，高度明顯不足，僅有70公分，尤其幼兒園及中低年級教室皆緊鄰北側圍牆，圍牆外4公尺寬道路連接文賢市場，人員出入多且複雜，校方常擔心不明人士會翻矮牆進入校園。立委邱志偉接獲校長莊燿隆反映後，即邀集教育部國教署及高雄市教育局至現地會勘並爭取經費，日前已獲國教署核准補助132萬元以進行改善。

校長莊燿隆表示，台北市曾有某國小校園附近，小女孩遭割喉身亡，事件震驚社會，當時歹徒沒進入校園的原因是學校的圍牆高，不容易攀爬過去。岡小校區北側及西側圍牆高度不足，加深老師和家長的安全疑慮，尤其學童在上課期間常有不明人士坐在矮牆上，雖然校方有安排人員巡邏查看，但是仍然十分擔心校園師生的安全。如今爭取到圍牆改善經費，可以在矮牆上加設欄杆，校方和家長終於可以鬆一口氣。

邱志偉表示，校園圍牆若提昇到一定高度，應能有效區隔歹徒，保護學童。改善校園安全死角，確保學生安全，使家長安心，刻不容緩。去年也接獲鄉親要求提昇學童安全的案例，岡小孩子進出校園的馬路，人車混雜，險象環生，他即邀請高雄市工務局改善學校大門口西側的人行步道，感謝高市府在經費上給予300萬元支持，讓通學步道工程得以能順利完工，大幅提昇學童安全。

(中時 )

「智霸天下AI機器人挑戰賽」49支… 畢業典禮後有感而發 管中閔：我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。