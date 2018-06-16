邱志偉關心校園安全設施 岡山國小圍牆改善經費到位

2018年06月16日 18:11 中時 林雅惠

高雄市岡山國小西、北兩側的圍牆目前為植栽所形成的簡單圍籬，高度明顯不足，僅有70公分，尤其幼兒園及中低年級教室皆緊鄰北側圍牆，圍牆外4公尺寬道路連接文賢市場，人員出入多且複雜，校方常擔心不明人士會翻矮牆進入校園。立委邱志偉接獲校長莊燿隆反映後，即邀集教育部國教署及高雄市教育局至現地會勘並爭取經費，日前已獲國教署核准補助132萬元以進行改善。

校長莊燿隆表示，台北市曾有某國小校園附近，小女孩遭割喉身亡，事件震驚社會，當時歹徒沒進入校園的原因是學校的圍牆高，不容易攀爬過去。岡小校區北側及西側圍牆高度不足，加深老師和家長的安全疑慮，尤其學童在上課期間常有不明人士坐在矮牆上，雖然校方有安排人員巡邏查看，但是仍然十分擔心校園師生的安全。如今爭取到圍牆改善經費，可以在矮牆上加設欄杆，校方和家長終於可以鬆一口氣。

邱志偉表示，校園圍牆若提昇到一定高度，應能有效區隔歹徒，保護學童。改善校園安全死角，確保學生安全，使家長安心，刻不容緩。去年也接獲鄉親要求提昇學童安全的案例，岡小孩子進出校園的馬路，人車混雜，險象環生，他即邀請高雄市工務局改善學校大門口西側的人行步道，感謝高市府在經費上給予300萬元支持，讓通學步道工程得以能順利完工，大幅提昇學童安全。

(中時 )