畢業典禮後有感而發 管中閔：我年輕時是個「魯蛇」

2018年06月16日 18:02 中時電子報 林毅

管中閔台大校長資格遭教育部駁回後，人氣不降反升，許多大學爭相邀請管爺參加畢業典禮。管中閔今天(16日)參加完聖約翰科大畢業典禮後，有感而發，在臉書上分享自己的成長經歷。

管中閔PO文分享自己的蛻變經驗，開頭先回顧了自己年輕時「魯蛇」般的生活，接著表示「有改變自己的勇氣，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來」。

管中閔引用尼采的話語：「人的精神有三種境界：駱駝、獅子和嬰兒」。第一境界駱駝，忍辱負重，被動地聽命於別人或命運的安排；第二境界獅子，化被動為主動，主動爭取、主動負起人生責任；第三境界嬰兒，一種「我是」的狀態，活在當下，享受現在的一切。管爺說他活到這個年紀，才略能領悟尼采這段話的意思。

管爺表示，改變自己，就像從駱駝變身獅子，從被動接受命運、到主動改變命運。這個轉變過程，需要很強大的意志力。最重要的是不能妄自菲薄，不被世俗環境束縛，相信自己，才可能從自己生命內在找到主動創造命運的意志。

管爺說，如今大家所面對的是科技與觀念都快速更新的時代，沒有東西是一成不變、理所當然的，身處其中的人們更需要直視變化與擁有改變自己的勇氣。

管爺最後說，在這個世代儘管難以適應環境變化，但若勇於當一個勇於改變自己的獅子，才可能改變、開創命運，也才符合尼采所說的「尊敬自己，才能用有改變的力量」，擁有這種精神，才能改變自己、創造自己的命運。

(中時電子報)