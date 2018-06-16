風雨過後...屏東農損全台最嚴重 觀光也受創

2018年06月16日 18:11 中時 潘建志

熱帶低氣壓和西南氣流為屏東帶來豪大雨，風大雨大宛如小颱風，其中香蕉農損最為嚴重，許多香蕉樹都倒伏一地。（潘建志攝）

停了1天半的東琉線交通船16日早上復駛，雖然屏東天氣仍不穩定，海上風浪大，不過許多鄉親急著返鄉，加上出遊遊客，16日上午人潮擠在東港碼頭候船。（潘建志攝）

16日恆春半島天氣不穩定，下雨且海上風浪大，因浪高1公尺限制人下水，遊客只能無奈站在岸邊望海興嘆。（潘建志攝）

熱帶低氣壓及西南氣流為屏東帶來豪大雨，風大雨大讓民眾感覺宛如小型颱風，風雨過後統計農損，香蕉受損最嚴重，其次是一期水稻及毛豆。16日端午連假開始，屏東氣候仍不穩定，恆春半島雨勢不斷，沿海風浪大，影響墾丁及小琉球觀光。

截至16日統計全縣農損面積為184公頃、金額約477萬元，其中香蕉受損85.2公頃最嚴重，其次為一期水稻24.9公頃、毛豆22.4公頃、西瓜16公頃。農業處長黃國榮說，因遇到端午連假，加上部分作物屬後發性農損，過段時間才能有完整統計。

黃國榮說，屏東一期稻作收成較早，大雨前都收的差不多，只剩下零星未收割。高樹鄉汪姓農民表示，這次香蕉樹倒伏嚴重，部分原因是之前蕉價太低，很多農民根本不想做防護措施，倒就讓它倒，反正也賣不了什麼錢。

正要採收的木瓜也是損失慘重，新埤鄉潘姓瓜農向台糖租了1甲多的地種植1500多株木瓜樹，這次風雨只剩約100株，結實纍纍的木瓜都已可以收成，卻隨著斷枝散落一地，讓農民看了欲哭無淚。

南州區農會總幹事黃俐甄說，新埤鄉種植300多公頃木瓜，多是和台糖租地，擔心約滿台糖不續租農民也不敢花錢以加強型網室種植，損失才會這麼嚴重。其實大雨前木瓜價格就差，這次風雨讓農民又雪上加霜。

氣候也影響屏東觀光，16日天氣仍不穩定，恆春半島雨勢不斷，沿岸風浪大。恆春半島民宿退房1到5成，大飯店退房約1成，墾丁各沙灘也因浪高1公尺限制遊客下水，只能無奈站在岸邊望海興嘆。

停了1天半的東琉線交通船16日復駛，東港碼頭一早就擠滿急著返鄉的鄉親及出遊遊客，不過因海上風浪實在太大，下午搭船人潮明顯減少許多。

(中時 )