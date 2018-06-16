勉勵聖約翰畢業生 管中閔：需要直視變局與改變自己的勇氣

2018年06月16日 18:13 旺報 李侑珊

台大校長當選人管中閔今（16）日受邀到聖約翰科技大學，參加畢業典禮，並擔任致詞嘉賓，管隨後在臉書發文，強調身處科技與觀念都快速更新的時代，「沒有什麼會是一成不變，也沒有什麼是理所當然。我們身處其中，更需要直視變局與改變自己的勇氣。」

台大校長遴選事件發生迄今將近半年，教育部不願意發布校長聘書給管中閔，甚至要求重啟遴選，日前台北商業大學校長張瑞雄、聖約翰科技大學校長艾和昌等多名科大校長發起連署，要求教育部「退出政治干預，尊重大學自主！」在社會一呼百應。

聖約翰科技大學今舉行畢業典禮，聖約翰科技大學校長艾和昌邀請管赴該校演講，管中閔在臉書發表文章，指出向畢業生分享自己年輕時「魯蛇」般的生活，並說明後來如何改變自己，從而開創了新的未來。

管中閔臉書全文如下：

今天上午承艾和昌校長邀請參加聖約翰科技大學畢業典禮。在對畢業學生的演講中，我回顧年輕時「魯蛇」般的生活，並說明後來如何改變自己，從而開創了新的未來。部分內容如下：

回首自己這段過往，只希望告訴大家一個人生心得：要有改變自己的勇氣，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。

哲學家尼采說，人的精神有三種境界：駱駝、獅子和嬰兒。第一境界駱駝，忍辱負重，被動地聽命於別人或命運的安排；第二境界獅子，把被動變成主動，由「你應該」 到「我要”，一切由我主動爭取，主動負起人生責任；第三境界嬰兒」，這是一種 「我是」 的狀態，活在當下，享受現在的一切。一直到了這個年齡，我回頭來看，才能稍微領略尼采所講駱駝、獅子和嬰兒的三種精神境界。

改變自己，就像從駱駝變身獅子，從被動接受命運、到主動改變命運。這個轉變過程，需要很強大的意志力。最重要的是不能妄自菲薄，不被世俗環境束縛，相信自己，才可能從自己生命內在找到主動創造命運的意志。

如今大家面對的是一個科技與觀念都快速更新的時代，.... 沒有什麼會是一成不變，也沒有什麼是理所當然。我們身處其中，更需要直視變局與改變自己的勇氣。

前面我引用尼采的譬喻，人的精神境界分為駱駝、獅子、嬰兒。駱駝只願意被動接受指令的角色，在這個急速變遷、日新月新的新時代，顯然難以適應環境變化。但若能主動選擇改變、做一個勇於改變自己的獅子，才可能改變命運、創造命運。獅子的精神境界，也正是尼采所說， 「尊敬自己，才能擁有改變的力量」。擁有這樣的精神力量，你才能直視新科技與新經濟下、不斷變化的外在世界，也才可能勇於改變自己，創造自己的命運。」

(旺報 )