雲林縣史首次龍舟賽 滯洪池群龍奔騰

2018年06月16日 18:53 中時 張朝欣

雲林縣長李進勇主持雲林首次龍舟賽，為選手加油打氣。（張朝欣攝）

雲林縣政府舉辦雲林縣史上首次龍舟賽，16日由縣長李進勇主持開賽儀式展開2天預賽，百餘支參賽隊伍火力全開，在口湖鄉宜梧滯洪池演出群龍奔騰，爭取18日端午節當天決賽入場券，在雲林龍舟史上留下永遠的紀錄。

雲林縣首屆龍舟賽16日正式登場，由於雲林縣從來沒有舉辦過龍舟賽，引發熱烈回響，多達116支隊伍報名參賽，各隊動員親友組成啦啦隊，現場人山人海，雲林縣長李進勇、口湖鄉長林哲凌等人到場為選手加油打氣，一起見證雲林龍舟起航。

李進勇表示，端午節是台灣重要節慶，雲林縣今年舉行首屆龍舟競賽，各機關社團踴躍組隊報名，2000餘名參賽選手共同寫下雲林龍舟賽的里程碑，也藉此將宜梧滯洪池這個「海角祕境」景點推薦給全台民眾，一起來雲林看龍舟、嘗美食、賞美景。

林哲凌指出，雲林縣首次龍舟賽在口湖鄉舉行，鄉公所與民眾全體總動員，半年前即開始整理場地，16日天氣涼爽，非常適合龍舟競賽，吸引上萬民眾前來觀看，共同見證這場具有歷史意義的龍舟活動。

縣政府為了首次龍舟賽，編列上千萬元經費訂製8艘台灣自製的玻璃纖維競技龍舟，並興建「龍舟的家」置放龍舟，平日可做為龍舟展場供學校戶外教學，比賽最高優勝獎金也從5000元大幅提高至5萬元，炒熱整個賽事氛圍。

參賽選手說，以往都是到外縣市參加龍舟比賽，此次能在自己家鄉比賽，大家都全力以赴，希望得到好成績名留雲林龍舟史。

(中時 )