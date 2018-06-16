崑山科大畢業生好幸福 123人獲頒千萬創就業助學金

05.蘇炎坤校長與獲得創(就)業助學金的碩博士生合影。(曹婷婷翻攝)

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01.劉家四姐弟全是崑山科大生，蘇炎坤校長與學生開心合影。(曹婷婷翻攝)

畢業還有創業基金可以拿？崑山科技大學16日舉辦畢業典禮，歡送逾3300名畢業生，同時頒發「創（就）業助學金」，共123位碩、博士畢業生獲得此項獎助，頒發1008萬元。

崑山科大畢業典禮今天熱鬧舉行，校長蘇炎坤表示，因大環境改變，各行各業日新月異，「終身學習」是必然的，不能讓自己停留原地、墨守成規。崑山科大董事會董事長曾韋龍勉勵畢業生懂得「把學識轉變為智慧」，才能解決問題、不被社會淘汰。

今年畢業典禮難得出現姊妹檔，老家在彰化鹿港的劉家四姊弟通通都是崑山科技大學的學生，大姊劉姝均、二妹劉蓮潔為今年旅遊系的畢業生，大妹劉蓮清則為視傳所碩士班學生，三姊妹分別披上學、碩士袍，攜手畢業，弟弟則為資傳系大三生，現身為姐姐們送上畢業祝福。劉姝均考取該校的企管研究所，並擔任畢業生代表，表現受師長讚許，劉蓮潔預計返鄉投入服務業。

崑山科大自103學年度起新增「創(就)業助學金」，入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元創(就)業助學金，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元創(就)業助學金，除了鼓勵優秀學生就讀該校研究所，也以此幫助碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拼。

(中時 )

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