男同志禁慾5年才能捐血？美國漫畫家點出荒謬

美國漫畫家在時事漫畫網站上提到台灣同志捐血的限制，認為「五年禁慾」很嚴格。（截取自網路）

友善列印
中時

衛福部近日考慮放寬男同志不得捐血的限制，只要5年內沒有男男性行為者就可以捐血，卻在社會引起爭議。在同志人權上進步的美國，也正面臨類似的爭議。美國漫畫家喬許・楚吉羅和勒維・黑司汀15日以網路漫畫點出其中荒謬，「2016年發生在美國奧蘭多的同志夜店槍擊案，讓許多美國人紛紛捐血支持傷者，但其中沒有任何一位捐血者是同志，因為同志不能捐血。」

楚吉羅和黑司汀是美國時事漫畫網站《筆尖》（The Nib）的漫畫家，作品關心同志議題，透過最新的《都2018年了，男同志在美國還是不能捐血》長條漫畫提出意見，「如今愛滋病的治療已經有長足的進展，捐出的血液更會經過13道檢測，但直到2016年，同志捐血的禁令才有條件地稍微開放。」

漫畫中更特別點出台灣的法規，「在美國，男同性戀或雙性戀者必須12個月沒有性行為才能捐血，全球有23個國家實施類似的禁令。在台灣，規定沒有性行為的時間長達5年，英國則是3個月，但這些數字完全沒有科學根據。」

兩人也以義大利為例，「義大利不限制同志捐血，而是依據每個捐血人的性向決定檢測項目。自2001年政策生效後，因為接受捐血而感染疾病的機率並未因此增加。」

楚吉羅和黑司汀曾一同創作美國同志歷史漫畫《美國獨立戰爭的領袖是同志》。講述美國開國功臣之一、男爵馮．施托伊本（Baron von Steuben），雖然因為同志身份不受德國、法國歡迎，卻是一位驍勇善戰的軍官。在富蘭克林的引薦下認識喬治・華盛頓，將原本的殖民地雜牌軍訓練成精良的士兵。美國建國後，也長年和華盛頓保持書信來往的友誼。

黑司汀向美國媒體表示，「歷史上關於同志生活或情感的紀錄實在太少了。」楚吉羅也表示，身為同志，想爬梳美國歷史尋找同志故事的時候，卻總是找不到，令他非常沮喪。兩人也以美國獨立戰爭為背景，創作同志漫畫，描述一位貴族與農民在獨立戰爭前夕相愛的故事。

(中時 )

崑山科大畢業生好幸福 123人獲頒… 移民署金門慶開齋鬧端午 移工和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。