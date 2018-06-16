男同志禁慾5年才能捐血？美國漫畫家點出荒謬

2018年06月16日 18:55 中時 許文貞

衛福部近日考慮放寬男同志不得捐血的限制，只要5年內沒有男男性行為者就可以捐血，卻在社會引起爭議。在同志人權上進步的美國，也正面臨類似的爭議。美國漫畫家喬許・楚吉羅和勒維・黑司汀15日以網路漫畫點出其中荒謬，「2016年發生在美國奧蘭多的同志夜店槍擊案，讓許多美國人紛紛捐血支持傷者，但其中沒有任何一位捐血者是同志，因為同志不能捐血。」

楚吉羅和黑司汀是美國時事漫畫網站《筆尖》（The Nib）的漫畫家，作品關心同志議題，透過最新的《都2018年了，男同志在美國還是不能捐血》長條漫畫提出意見，「如今愛滋病的治療已經有長足的進展，捐出的血液更會經過13道檢測，但直到2016年，同志捐血的禁令才有條件地稍微開放。」

漫畫中更特別點出台灣的法規，「在美國，男同性戀或雙性戀者必須12個月沒有性行為才能捐血，全球有23個國家實施類似的禁令。在台灣，規定沒有性行為的時間長達5年，英國則是3個月，但這些數字完全沒有科學根據。」

兩人也以義大利為例，「義大利不限制同志捐血，而是依據每個捐血人的性向決定檢測項目。自2001年政策生效後，因為接受捐血而感染疾病的機率並未因此增加。」

楚吉羅和黑司汀曾一同創作美國同志歷史漫畫《美國獨立戰爭的領袖是同志》。講述美國開國功臣之一、男爵馮．施托伊本（Baron von Steuben），雖然因為同志身份不受德國、法國歡迎，卻是一位驍勇善戰的軍官。在富蘭克林的引薦下認識喬治・華盛頓，將原本的殖民地雜牌軍訓練成精良的士兵。美國建國後，也長年和華盛頓保持書信來往的友誼。

黑司汀向美國媒體表示，「歷史上關於同志生活或情感的紀錄實在太少了。」楚吉羅也表示，身為同志，想爬梳美國歷史尋找同志故事的時候，卻總是找不到，令他非常沮喪。兩人也以美國獨立戰爭為背景，創作同志漫畫，描述一位貴族與農民在獨立戰爭前夕相愛的故事。

(中時 )