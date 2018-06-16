移民署金門慶開齋鬧端午 移工和新住民好開心

2018年06月16日 18:48 中時 李金生

包粽子讓移工朋友和新住民感到十分新鮮、有趣。（移民署提供）

「來！看我這樣包就對了。」包粽子體驗好有趣。（移民署提供）

大人、小孩一起來，洋溢大家庭的溫馨氣氛。（移民署提供）

金門縣服務站主任陳祥麟（右）也親手包粽子，與新住民歡慶端午佳節。（移民署提供）

移民署透過民俗體驗活動，分享多元文化激盪的樂趣。（移民署提供）

移民署金門服務站今（16）日邀請移工與新住民朋友一起歡度2018年穆斯林開齋節，並安排體驗包粽子和贈香包的端午民俗，在此起彼落的笑聲中，分享多元文化激盪的生活樂趣。

這項在山外社區發展協會登場的歡慶活動，除了介紹東南亞各地新年節慶及品嘗異國美食外，現場更推出包粽子體驗及致贈香包等洋溢民俗風情的活動單元，讓移工朋友和新住民在熱鬧慶祝開齋節，紓解遊子思鄉之苦外，也融入在地的端午節文化習俗之中。

開齋節是穆斯林最重要的節日，來自印尼的移工Kastinih分享穆斯林齋戒月長達1個月，必須遵守戒律以磨鍊心志，從日出到日落禁止飲食，透過對飲食的慾望控制，來達到精神上的修練，而「開齋節」就是慶祝齋戒圓滿完成的大日子，就如同華人慶祝農曆新年一般。

包粽子體驗也讓移工朋友及新住民感到十分有趣，來自日本的外僑鈴木雄大開心的表示，第一次親手包粽子感覺很新鮮，也更能體會「五月五、鬧端午」的常民文化內涵。

現場只見大家手忙腳亂的把粽葉填入糯米及炒料、折粽葉，再上棉線固定，雖然外型看起來有些歪七扭八，卻非常有成就感，也讓開齋節活動在此起彼落的笑聲，增添幾分大家庭的溫馨氣氛。

金門縣服務站主任陳祥麟表示，目前金門移工有900多人，新住民約2千5百人，對國家基礎建設、經濟發展及家庭照護等不同方向做出許多貢獻，移民署特別藉由此次活動，感謝他們的辛勞，也期盼移工及新住民能安心在臺工作與生活，共創友善移民環境。

(中時 )