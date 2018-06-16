唐玲維持體態走火入魔 怕變「裸屍」地震先穿衣

唐玲體態保持良好，近期代言女性保養品。（愛芝荃提供／唐玲臉書）

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時報周刊
林彥君
唐玲除了健身，也重視體內保養。（唐玲臉書）
唐玲和在教會的敬拜團親友，每次相聚都會設定服裝風格。（唐玲臉書）

唐玲表示凌晨被規模5.2的地震嚇醒，但她當下不是保護自己，而是緩緩穿好衣服，「因為有裸睡習慣，我決定先穿衣服，不然有事故，被發現裸屍也不好」她表示因為不喜歡被束縛，睡覺也喜歡一絲不掛「不喜歡拘謹，要全部脫光」她因為921大地震曾到體育館避難，至今仍有陰影，「當時爸爸跟妹妹到台中找叔叔，我跟阿姨在家，一家人被分兩半，感覺經歷生離死別。」

她現在感情空窗，表示自己處於被動，也一直遇不到心儀對象，就算遇到追求者，也會因為考量到自己年齡需要成家，而讓對方打退堂鼓，她現在對戀情順其自然，反而是大三的妹妹比她還急，「全部的人都比我緊張，我妹還想介紹大學老師給我認識」她認為受洗為基督徒後，她對感情會有聖潔的想法，也希望遇到的對象能接受她的宗教信仰。

43歲的她保養有方，除了一週到健身房報到3~5天，練重訓及芭蕾有氧訓練體能，透露平常只吃不加工的食物，麵包、泡麵絕對不碰，自認已經到走火入魔的程度，外出還會自己準備便當，僅吃川燙的青菜及雞肉等，她因為美魔女體態代言女性保養品，她開玩笑表示「只要是美的事物我都喜歡，叫我美妖女、美猴王都可以。」

(時報周刊)

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