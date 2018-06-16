《中時晚間快報》小心！ 酒駕拒檢逃逸加重罰 最快9月上路

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綜合報導

◎小心！ 酒駕拒檢逃逸加重罰 最快9月上路

台灣酒駕數字居高不下，更時常傳出有酒駕者拒檢、衝撞值勤的警察，不少員警因此受傷，甚至死亡，立法院日前通過修法加重罰則，拒檢逃逸最高可罰3萬元；拒檢肇事致人死傷，最重可罰15萬元。交通部表示，已配合修正「統一裁罰基準及處理細則附表」，依車種和行為輕重細訂罰則，新規最快9月上路。

◎貿易戰開火 陸對美反擊！ 列500億美元商品加稅清單

美國對大陸加徵關稅，大陸不甘示弱，大陸16日發布公告，根據大陸《對外貿易法》、《進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會發佈公告決定，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25％的關稅，其中農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品，自2018年7月6日起實施加徵關稅；其餘商品加徵關稅的實施時間另行公告。

◎出手整合宜蘭縣 菊姐怒斥陳金德

民進黨宜蘭縣長選舉這局，因為參選人立委陳歐珀與代理縣長陳金德「雙陳不合」，選情告急，不過日前露出曙光；據了解，總統府祕書長陳菊出招，把陳金德叫進總統府怒斥：「叫你輔選不好好給我輔選」；陳允諾，會好好輔選。

◎《跟著寶貝一起玩》萌登場 星爸放話不帶小寶上第2次

中天綜合台每周日晚間8點播出的《媽媽是超人》，看明星親子趣味互動大受觀眾歡迎，其中最受矚目的星二代咘咘，今天被媽媽在臉書上曝光全新髮型，把瀏海剪成了「妹妹頭」，模樣萌翻眾人，賈靜雯還寫著：「咘姐新造型，請多多指教。鬼臉咘姐好有趣，媽媽、波妞也要湊熱鬧。」而咘咘的好朋友、方志友女兒Mia，也是妹妹頭造型，「撞髮」受到網友高度討論。

(中時電子報)

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