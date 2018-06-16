嘉縣3成國小學校畢業生不到10人

嘉義縣過溝國小畢業生蔡晟郁（左4）榮獲縣長張花冠（左3）頒發縣長獎。（廖素慧攝）

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嘉義縣十字國小畢業生黃士維（左）由媽媽陪同到縣長官邸受頒縣長獎。（廖素慧攝）
嘉義縣光華國小畢業生黃元右（右）由媽媽陪同到縣長官邸受頒縣長獎。（廖素慧攝）

嘉義縣各級學校畢業生縣長獎頒獎典禮16日在縣長官邸舉行，縣長張花冠頒獎表揚399位得主，少子化衝擊偏鄉學校畢業生人數日益減少，約有3成偏校畢生是個位數，光華國小黃元右、十字國小黃士維都是全校唯一畢業生。

縣府表示，受到少子化影響，班級及學生人數逐年下降，今年嘉義縣有39所國小畢業生僅有個位數，占全縣122所國小約32％，光華及十字國小各只有1名畢業生，中林、龍山及仁和國小也僅各有2名畢業生。

光華國小畢業生黃元右，多才多藝，直笛、烏克麗麗、繪畫、科展、攝影、寫作、閩南語朗讀、數位說故事、籃球、足球、扯鈴、舞獅都一手包辦，且是螢火蟲季的招牌解說員，被譽「光華之星」。

十字國小畢生黃士維與2名五年級學弟混齡編班，一起上課，擅長拉小提琴，語文資優，曾榮獲全縣「英語日」語文競賽讀者劇場優等獎。

過溝國小蔡晟郁的母親是越南籍，父親從事養殖、務農，拚經濟很忙碌，他有上進心，認真求學，也會分擔家務，對畫畫有興趣，曾榮獲嘉義縣106年度生命教育四格漫畫比賽國小高年級組第2名，屢次參加繪畫賽都獲獎。

(中時 )

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