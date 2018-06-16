美國擊殺塔利班首腦法茲魯拉 他曾暗殺少女馬拉拉

2018年06月16日 19:00 中時電子報 江飛宇

阿富汗國防部發言人表示，美國無人機成功擊殺藏匿在了阿富汗東北部庫納爾省(Khost)山區的巴基斯坦塔利班首腦毛拉．法茲魯拉(Mullah Fazlullah)，他曾下令暗殺忤逆塔利班的少女馬拉拉( Malala Yousafzai)。

美聯社報導，阿富汗庫納爾省省議員薩奇．馬許旺尼(Sakhi Mashwani)說，遭擊殺的法茲魯拉與其他5名同伴是在行車途中遭到襲擊，目前他的親信數十人正在一同前往庫納爾省，應該是為死者辦喪禮。

一位美國反恐官員講話比較保守，他承認這次襲擊目標就是法茲魯拉，但是還需要查證他的生死。另外美國駐阿富汗發言人馬丁．歐唐納中校(Martin O'Donnell)表示，此次攻擊「並未違反阿富汗總統在6月7日發表的停火聲明」至於塔利班的承諾暫時休戰是在6月11日星期一。

馬拉拉勇於批評搭利班，被法茲魯拉下令暗殺，幸而被搶救回來，並且在2014年得到諾貝爾和平獎。(圖/美聯社)

巴基斯坦軍方則拒絕對此事發表評論，他們說任何消息都以華盛頓說法為準。然而法茲魯拉的死，對巴基斯坦來說當然是個好消息，該國政府一再抱怨巴基斯坦塔利班躲藏在阿富汗境內難以對付。

馬拉拉少女在2009年就公開批評塔利班剝奪女子受教權，這激怒了法茲魯拉，於是在2012年馬拉拉在校車上被塔利班槍擊頭部，當時她只有14歲。在經過搶救終於倖存，然後多次的後續手術才讓馬拉拉逐步復元。如今馬拉拉回到阿富汗家鄉明戈拉(Mingora)，並開設了一所以她為名的慈善學校。

明戈拉的鄉民很高興法茲魯拉已死，居民們說，即使塔利班已被趕跑，但多年以來，許多人仍擔心他的軍隊會回來明戈拉，又建立他的恐怖份統治。

穆罕默德阿赫塔爾(Mohammad Akhtar)就是這樣想的，其12歲的兒子法哈德汗(Fahad Khan)在2014年的大屠殺中喪命，他說他一直在等待法茲魯拉死亡的這一天。

他在得知此事後到他兒子的墳前弔念，並且說「感謝真主，他終於死了。」

(中時電子報)