不只會讀書還會打籃球 政大雄鷹會成立

2018年06月16日 19:06 中時電子報 吳家詮

在周行一校長號召下，政大校友姜豐年捐贈經費協助成立《政大雄鷹籃球隊》（吳家詮翻攝）

向來以人文法商科系著稱的國立政治大學，在運動領域卻即將展現前所未有的突破。在周行一校長號召下，政大校友姜豐年以全國獨創的方式捐贈經費，在去年政大90週年校慶時協助成立《政大雄鷹籃球隊》；而為了支持雄鷹在大專盃一級聯賽中持續競爭並永續發展，熱心的校友們甚至還組成了《政大雄鷹會》作為雄鷹籃隊堅強的後盾！

《政大雄鷹會》今天（16日）下午在政治大學體育館舉行成立大會以及第一次理監事會，並且捐贈兩輛九人座雄鷹專車供球隊移地訓練和赴外地比賽使用。而這兩部車除了支應雄鷹籃球隊的需求，也將支援政大其他運動團隊使用，讓雄鷹高飛的精神擴散到全校。

《雄鷹男籃隊》由前籃球國手，在SBL中拿過3座總冠軍的陳子威擔任總教練，從球員籌組開始做起，打造出全新的球隊，全力朝晉級UBA (University Basketball Association，大專籃球聯賽)公開男1級的目標前進。雄鷹男籃隊由前HBL田浩、洪楷傑、朱力勳、黃博暄、吳冠誼以及王詠誠等生力軍搭配校內經過激烈競爭甄選出的一般生好手組成，初試啼聲便一鳴驚人，在106年度大專盃公開二級初賽拿下七連勝的好成績，並以公開二級季軍的成績順利取得107年度公開一級聯賽的門票。一支全新的球隊能在短時間內脫穎而出，已經讓雄鷹男籃隊成為目前大專運動團體中最受矚目的一顆新星!

校友姜豐年除了期待雄鷹男籃創造新歷史，更感謝周校長支持一起創立甲組籃球隊的理念。（吳家詮翻攝）

雄鷹會成立活動中，同時還安排了吉祥物高飛與校友貴賓1對1鬥牛以及雄鷹校友混合交流的籃球友誼賽。（吳家詮翻攝）

下午的活動中，同時還安排了吉祥物高飛與校友貴賓1對1鬥牛以及雄鷹校友混合交流的籃球友誼賽。政大雄鷹會會長介文汲表示，未來更希望藉由精彩可期的賽事來鼓舞政大校友們對母校的向心力進而整合資源，以實質的行動力支持雄鷹籃球隊。雄鷹籃球隊奮鬥不懈、兼顧學習與運動的精神將能感動在校師生，提升校園運動風氣，使政大成為一所體智兼備的大學。

校友姜豐年除了期待雄鷹男籃創造新歷史，更感謝周校長支持一起創立甲組籃球隊的理念。政大體育館自106年底整修完工啟用後，場館挑高與預留場地空間皆為高規格國際水準，不但讓政大成為台灣第一所也是唯一採用FIBA（國際籃球總會）第一級認證Bodet記分板的大學，未來也將有助於政大爭取舉辦國內外重要賽事；而場館內配置的專業健身中心也已經在今年5月完成揭牌儀式開始試營運。

周行一校長則是強調，每次到籃球場為雄鷹加油都感到非常興奮，期望延續這股籃球熱潮，為政大帶來新的運動風氣。更感謝政大所有的校友對母校的支持與熱愛，能以設立籃球隊和雄鷹會的創舉，讓政大在學術和體育方面都成為一流大學。

★新聞辭典：

政大雄鷹LOGO

「雄鷹」(Griffins)是雄獅飛鷹，加上吉祥物「高飛」，展現政大雄鷹高飛的氣勢。球隊成立於政大90週年校慶，主視覺的鷹頭也從「9」演變而來，右邊的獅子鬃毛則是「0」，整體包裝為火炬，熊熊火焰傳承榮耀，而皇冠加冕則是期待球隊可以在球場上稱霸，由政大代表的紅、白、藍色組成，更特別的是，政大校名英文縮寫「NCCU」的雙C，更象徵獅子與老鷹的利爪，在場上可以撕裂對手的防守線。

(中時電子報)