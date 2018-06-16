影》殺手！S-500打擊破紀錄＋能偵測美匿蹤戰機

俄羅斯S-500殺手級的防空系統，號稱能夠偵測到美國F-35匿蹤戰機。圖為一架美國空軍F-35戰機正在進行飛行表演。(圖/美國空軍)

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中時電子報

俄羅斯新一代S-500飛彈防禦系統即將進入生產階段，普丁過去曾誇口說這個新武器可以擊中極遠距離外的高空目標，甚至包括近太空。

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美國《國家利益》(The National Interest)日前引述美國情報官員的說法，俄羅斯S-500最近進行了系統測試，結果飛彈打擊距離打破了過去所有紀錄。S-500地對空飛彈成功擊中480公里以外的目標，這個結果比過去測試的距離還遠了80公里，成功刷新紀錄。

此外，報導說有些軍事分析人士認為，S-500擁有先進的網絡能力，可能真的具備偵測到美國F-22、F-35等匿蹤戰機的實力。因為，它配備像是RLS Voronezh-DMc04和1L119 Nebo SVU等多種高速長波雷達，能偵測到美國匿蹤飛機上的材質軌跡，進行追蹤。也就是說，這種感測器融合提供了比多個感測器更強大的軍事實力。

另據《俄羅斯衛星網》(Sputinik News)報導説，S-500系統屬於分層防空系統中的最高層，能夠針對高度超過100公里以上的目標，進行攻擊。這是目前所有飛彈防禦系統都無法企及的攻擊高度。

這套系統還能同時搭載最多10枚核彈頭，以它獨有的自導彈頭搜索目標，等到發現目標以後，再轉換成自動帶回的系統模式，是一款相當智慧的先進武器。

同時，S-500也是唯一能夠對付超音速目標的飛彈防禦系統。

(中時電子報)

文章來源：Russia's S-500 Air Defense System: An F-35, F-22 or B-1 Bomber Killer?

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