水岸台北端午嘉年華開跑 警反恐維安滴水不漏

2018年06月16日 19:26 中時 林郁平

中山分局在現場規劃各種犯罪預防宣導活動，加深民眾印象。(林郁平翻攝)

「水岸台北2018端午嘉年華」16日在基隆河大佳河濱公園正式開跑。活動將至18日共為期3日，轄區中山警分局表示，為了能讓活動及龍舟賽事順利進行，守護活動及賽事的安全，目前維安工作已全部就緒。

警方表示，為了迎接這場龍舟競渡盛事，並給來自世界的國際好手及民眾最好的活動環境，北市警察局特別加強現場的交通秩序與治安維護，並在開、閉幕式活動期間，搭配新北市警察局警犬隊的偵爆犬，針對活動現場進行仔細的場檢，及規劃維安警力執行反恐任務，力求維安工作滴水不漏，以確保活動能在最綿密的守護下，順利圓滿，安全無虞。

另外，為了與民眾有更一步的互動，中山分局規劃反毒及反詐騙的犯罪預防宣導活動，以互動式遊戲方式，考驗民眾「冷靜」思考的反應，活動中也特別贈送民眾鑰匙圈、仿封鎖線之皮尺、自拍棒等宣導品，以加深民眾對宣導資訊的印象，希望透過宣導活動傳達犯罪預防相關知能，以維護民眾財產安全，一起度過平安又快樂的端午節。

警方呼籲，在活動期間，現場亦有交通管制措施，於活動期間之每日7時至18時，進行大直橋以西至9號水門間之管制，民眾可多利用大眾交通工具前往，遵守員警指揮疏導，以維行車安全與順暢。

(中時 )