鄉親端午龍總來 北市消防局辦社區防災

2018年06月16日 20:14 中時 林郁平

北市消防局第四救災救護大隊16日在台北市北投慈后宮前廣場，舉辦「鄉親端午龍總來，社區防災粽愛哉」社區防災園遊會。消防局指出，北投區清江里周邊一帶大多為5層樓以下建築物，人口密集且巷弄狹小，清江里今年第1季發生6件火災，原因以爐火不慎引起最多。因此，為強化民眾防災意識，特別在端午佳節前，舉辦社區防災園遊會。

活動現場有防災闖關集點摸彩、防災知識有獎徵答、創意防災宣導攤位等，闖關遊戲設有「視訊119報你載」、「抗震作伙來」、「用電安全一把罩」、「人離火熄安全無虞」、「真・火場VR體驗」、「住宅保命神器」等創意防災宣導攤位，以及「C哈學習」、「滅火射水體驗」、「溺境求生」等體驗項目供民眾學習。另外還準備免費香粽及香包分送給現場民眾，讓民眾逗陣學習各種防災知識與應變技巧。

目前北市已有167起住宅用火災警報器成功示警案例，消防局呼籲民眾，針對5層樓以下住宅，民眾應於家中客廳、臥室、廚房及樓梯間等居室安裝住宅用火災警報器，以確保居家安全，並提醒民眾以下應注意下列事項：

一、於廚房烹煮食物應有「人離火滅」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、廚房火源周遭減少可燃物堆放，避免使用火源不慎引燃周遭可燃物。

三、排油煙機及排油煙管長年累月使用易造成油垢堆積，於烹煮食物時，油垢遇熱氣且火焰烘烤，容易引燃，建議定期清理保養。

四、若遇烹調時油鍋起火，首先應迅速將瓦斯開關關閉，初期火勢可蓋上鍋蓋後再用濕毛巾完全覆蓋阻隔空氣之方式滅火，或以手提式滅火器滅火；若為可燃物遇火源，應盡速將周邊可燃物移除，同時關閉瓦斯總開關，切勿開啟排油煙機，以免火、煙藉由排油煙管擴大延燒。

五、家中裝設「住宅用火災警報器」，可偵測火警發出警報，提早逃生及應變。

(中時 )