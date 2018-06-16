世足史上第一次 VAR重播改判12碼

2018年06月16日 19:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

格里茲曼罰進12碼球，助法國先馳得點。（路透）

世界盃足球賽第一次透過檢視重播畫面更改判決！C組法國對澳洲之戰進行到第55分鐘，澳洲後衛李斯東（Josh Risdon）從後方鏟倒法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann），烏拉圭籍裁判庫尼亞（Andres Cunha）在「影像助理裁判」（VAR）提醒後改判12碼球，最後由格里茲曼操刀破門，助法國先馳得點。

當時法國普巴（Paul Pogba）在快攻中送出漂亮直傳，格里茲曼在禁區邊緣倒地，庫尼亞第一時間並未鳴哨。但這球不論是否要判12碼球（禁區內犯規）或紅牌罰下（犯規阻止對方明顯進球機會），都符合啟用VAR的要件，讓比賽暫停了下來。

烏拉圭籍裁判庫尼亞（左）到場邊觀看重播畫面。（路透）

庫尼亞看完重播畫面後，伸右手指向罰球點，改判為12碼罰球。（路透）

本屆世足是史上首次使用VAR系統，可以透過觀看重播來決定是否需要改判，但開踢前兩天雖有出現徵詢VAR的情況，卻還不曾改判。這回透過重播，可以看見李斯東的確從後方絆倒格里茲曼，而且犯規位置就在禁區內。

庫尼亞到場邊親自觀看重播畫面，隨即在空中畫出電視機的四角型，示意自己經過VAR檢視後，要宣布最後判決，接著他指向罰球點，將沒有犯規改判為12碼罰球，並給李斯東黃牌警告，格里茲曼則操刀罰進此球。

(中時電子報)