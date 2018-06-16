等胡一天紅了才答應約砲？女主角發長文全說了

胡一天被爆約砲微博名稱為「邶也邶」的女子。（圖／取自胡一天、邶也邶微博）

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中時電子報
邶也邶發長文澄清。（圖／取自邶也邶微博）

24歲大陸男星胡一天因拍《致我們單純的小美好》闖出知名度，近日卻深陷桃色疑雲，被爆揪一名微博名稱為「邶也邶」的女子開房，令不少胡一天粉絲湧進女方微博痛罵批評炒作。今(16日)中午邶也邶發長文將網友的回應一一回覆，她更說到胡一天去年就對她示好，但並非是對方走紅才理他，「因為2017年我有男朋友」。

約砲「打完就封鎖」 《小美好》胡一天床照疑曝光

疑似胡一天的男子最近揪女開房的影片被熱傳，昨女方身分曝光，是一名微博名稱為「邶也邶」的網紅，昨她索性分享與胡一天的對話紀錄與錄音，批評男方騙她上床後隨即封鎖、避不見面。今她再發長文澄清並不想紅，如果是預謀要害胡一天，可以公布的對話紀錄就不只這些了，「6月我傷心的那晚已經刪了大部分聊天」，如今公開的是從朋友對話中找回來的。

對於有網友批她趁胡一天出道一周年才揭醜聞，邶也邶說：「你不說我都壓根沒想到」，並強調自己背後並無有心人的團隊操作，只有自己的好朋友，「說我要毀了他，我沒這能耐」，更沒有想用這方式走紅，雖然她之前曾想過開店，但如果在這個風頭上做這事反而尷尬，最後說：「我聽到語音有些他粉絲對我哭了，我很佩服你們這種愛，我能做的就是現在跟你解釋一下」，而胡一天方面對此暫未回應，仍不知傳言真偽。

(中時電子報)

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