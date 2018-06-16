獨／《阿莉芙》入選影展6＋1 陳竹昇：「沒想過能走到這步。」

陳竹昇（右）和舞炯恩演技了得，電影入選許多國際影展。

友善列印
中時
陳竹昇演出《阿莉芙》拿下金馬最佳男配角。
雷艾美在《親愛的卵男日記》中有許多情緒很重的戲。（黃謙賢提供）

由舞炯恩、陳竹昇演出的《阿莉芙》，不僅讓陳擒下金馬最佳男配角，海內外一連入選金馬影展、台北電影節、東京影展、新加坡華語電影節、溫哥華台灣電影節、香港亞洲電影節，最近又傳捷報，電影再入選第7個影展洛杉磯同志電影節（OUTFEST），和另一部11月將上映的《親愛的卵男日記》是唯2獲選國片。

OUTFEST是美國同志電影的指標性影展，至今保存了3.5萬部同志類型電影，在片中演出變性人的陳竹昇，得知入選後開心說：「我完全沒想過能走到這步，演這個片值得了。」還分享有次在外面吃飯，隔壁桌的客人竟跑來道謝，告訴他：「謝謝你幫我們說話。」也有人看了電影誤會他是同性戀，催促他趕緊出櫃。而主角舞炯恩原是歌手身份，目標成為專業跨領域的表演者。

對於《阿莉芙》入選OUTFEST，電影監製姚經玉分析：「電影議題是同性戀加上原住民，是小眾加上小眾；同性戀屬社會邊緣，變性人又是同性戀的邊緣，是邊緣再邊緣。」他認為如此非主流的題材能在國際為台爭光，早已超出預期。

而年底上映的《親愛的卵男日記》，劇情探討代理孕母議題，製片林文義得知電影入圍，立刻在手機群組分享，導演謝光誠也將在7月中飛去洛杉磯參加電影節。

(中時 )

等胡一天紅了才答應約砲？女主角… 歐陽娜娜將入學伯克利 談休學「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。