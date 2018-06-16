獨／《阿莉芙》入選影展6＋1 陳竹昇：「沒想過能走到這步。」

2018年06月16日 19:50 中時 李承陽

陳竹昇演出《阿莉芙》拿下金馬最佳男配角。

雷艾美在《親愛的卵男日記》中有許多情緒很重的戲。（黃謙賢提供）

由舞炯恩、陳竹昇演出的《阿莉芙》，不僅讓陳擒下金馬最佳男配角，海內外一連入選金馬影展、台北電影節、東京影展、新加坡華語電影節、溫哥華台灣電影節、香港亞洲電影節，最近又傳捷報，電影再入選第7個影展洛杉磯同志電影節（OUTFEST），和另一部11月將上映的《親愛的卵男日記》是唯2獲選國片。

OUTFEST是美國同志電影的指標性影展，至今保存了3.5萬部同志類型電影，在片中演出變性人的陳竹昇，得知入選後開心說：「我完全沒想過能走到這步，演這個片值得了。」還分享有次在外面吃飯，隔壁桌的客人竟跑來道謝，告訴他：「謝謝你幫我們說話。」也有人看了電影誤會他是同性戀，催促他趕緊出櫃。而主角舞炯恩原是歌手身份，目標成為專業跨領域的表演者。

對於《阿莉芙》入選OUTFEST，電影監製姚經玉分析：「電影議題是同性戀加上原住民，是小眾加上小眾；同性戀屬社會邊緣，變性人又是同性戀的邊緣，是邊緣再邊緣。」他認為如此非主流的題材能在國際為台爭光，早已超出預期。

而年底上映的《親愛的卵男日記》，劇情探討代理孕母議題，製片林文義得知電影入圍，立刻在手機群組分享，導演謝光誠也將在7月中飛去洛杉磯參加電影節。

(中時 )