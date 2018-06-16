世足》普巴巧射致勝 法國2比1氣走澳洲

2018年06月16日 19:55 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽C組16日登場，奪冠熱門之一的「高盧雄雞」法國對「足球袋鼠」澳洲上半場屢攻不下，但下半場靠世足首次藉「影像助理裁判」（VAR）改判，由格里茲曼（Antoine Griezmann）罰進12碼先馳得點，終場前再靠普巴（Paul Pogba）巧射破門，以2比1險勝澳洲，旗開得勝。

法國推出4-3-3陣式，由「小王子」格里茲曼、姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）組成3箭頭攻堅，其中今年12月下旬才滿20歲的姆巴佩，也創下法國球員在世足出賽的最年輕紀錄，「魔人」普巴坐鎮法國中場。澳洲則排出4-2-3-1陣型，4屆世足老將提姆卡希爾（Tim Cahill）在板凳上待命。

法國一開賽就控球主攻，前6分鐘就有兩次射正，但上半場5次射門包括4次射正，都被澳洲門將萊恩（Mathew Ryan）化解，技術出色的鋒線被澳洲強悍後防所阻。澳洲則在第18分鐘開左前場自由球送入禁區，法國中場托利索（Corentin Tolisso）差點把球擋進自家門內，被門神洛里斯（Hugo Lloris）飛撲化解，上半場雙方戰成0比0。

格里茲曼罰進12碼球，助法國先馳得點。（路透）

第55分鐘，普巴在快攻中送出精準直塞，澳洲後衛李斯東出腳絆倒格里茲曼，烏拉圭籍裁判庫尼亞（Andres CUNHA）第一時間並未鳴哨，但在「影像助理裁判」（VAR）提醒後，他到場邊親自觀看重播畫面，宣布改判為12碼球，格里茲曼操刀中的，法國1比0領先。

法國後衛烏姆提提在禁區內手球犯規。（美聯社）

第60分鐘，澳洲右前場自由球吊中，烏姆提提躍起頭頂時舉著右手，正好擦到球改變方向，被吹判禁區內手球犯規，耶迪納克（Mile Jedinak）主罰中的，澳洲扳成1平。不過第80分鐘普巴在禁區邊緣巧妙挑射，球打中門楣下方越過球門線，庫尼亞判定為有效進球，讓法國有驚無險開出紅盤。

(中時電子報)