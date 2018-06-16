1歲童慘遭巴臉、撞地板 高雄托嬰中心驚傳狠毒虐童

2018年06月16日 20:14 中時 林宏聰 、 林瑞益

高雄林園公共托嬰中心傳虐童！署名「Wen Wen Lin」家長15日上臉書「爆料公社」PO影片，控訴公托老師巴臉、粗暴拉扯，造成她兒子瘀傷，老師事後落淚拜託她別投訴，但家長發現這名老師疑是虐童累犯，憤而上網爆料。

家長上網控訴，13日到公托接1歲9個月大的兒子時，吳姓主任主動拉她去小房間，不斷鞠躬道歉，還拜託她別投訴檢舉，最後才坦承打了她的兒子；家長看到孩子傷口時瞬間愣住，「我在家也會修理小孩，但也不至於留下這樣的痕跡！」

家長帶孩子到醫院驗傷，醫師診斷右手瘀紅、左大腿挫瘀傷，家長說，吳姓主任解釋是小孩情緒不穩，因為老師不抱他而生氣，接著用頭撞地板，主任說擔心孩子受傷，為了阻止才動手，家長於事後協調時質問：「要1歲多小孩情緒穩定，是用打他的方式？」

親師協調會時，一名園方代表竟對家長說，希望這件事情不要見報，擔心公共托育出現負面新聞，對高雄市政府社會局是個傷害；這名家長PO文表示，原本想說要暫時給吳主任一條生路，沒想到後來發現，她原來是虐童累犯。

承辦林園公托的輔英科大幼保系計畫主持人吳柳嬌表示，吳主任坦承動手，但解釋13日當時孩子哭到喘不過氣，急於安撫才出手，因用力不當造成孩子受傷，吳主任事後也很後悔，園方14日向社會局通報，先將這名吳主任停職2周，靜待後續調查。

吳柳嬌說，14日家長正常送孩子到托嬰中心來，適應情形還不錯，事後園方也約家長在議員服務處協調，吳主任當場道歉，約下周二再和家長協調後續賠償事宜；吳柳嬌強調，這絕對是偶發事件，輔英承辦社會局林園公托已3年半，先前從未發生虐童事件。

高雄市政府社會局副局長葉玉如則說，此事正在調查中，初步來看，老師對孩子的教育行為過當，社會局已經要求該名老師停職2周接受調查，並將這名老師調離主管職務。

她說，將觀察這個孩子一段時間，查看是否有一些身心反應狀況，以及調查這名老師之前照顧孩子的狀況、照顧孩子的方式是否正確。待完成調查報告後，若事態嚴重，將處以免職處分。目前，社會局已經函文給該單位，要求1周內完成改善計畫。

至於老師對孩子的哭鬧或情緒上的安撫，社會局將再教育老師，拿捏正確的教導方式。

(中時 )