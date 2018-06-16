南科AI機器人嘉年華 吸引6600共襄盛舉

南科AI_ROBOT自造基地與大仁大學攜手，匯集17個衛星基地，16日在成功大學舉辦「2018南科aI自造夢想嘉年華」。（曹婷婷攝）

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小朋友專心聽機器人解說。（曹婷婷攝）
飛行傘虛實互動體驗吸引許多人報名。（曹婷婷攝）

南科AI_ROBOT自造基地與大仁大學攜手，匯集17個衛星基地，16日在成功大學舉辦「2018南科aI自造夢想嘉年華」，現場展示100多件機器人，還有廢柴機器人等自行拼湊簡單機器人進行類相撲比賽，不講求高科技，越「廢」越受青睞，鼓勵大小朋友動手自造，現場吸引超過6600人參加，是國內難得一見國際級自造機器人盛會。

科技部許有進次長致詞表示，去年是AI元年，今年科技部落實AI小國大戰略的5大策略，與廣達、華碩、台灣大哥大合作建置AI雲端平台，其次，也成立4個AI創新研究中心，並在南科與中科打造智慧機器人基地，另也透過科技大擂台，廣徵社會好手投入AI課題，還將推出半導體射月計畫。他說，透過這些計畫培育人才，逐步讓台灣成為「強」人工智慧國家。

難得一見的AI機器人嘉年華，展示如新加坡南洋理工大學的VR排球、南科AI_ROBOT自造基地的VR飛行傘、大仁科技大學的李時珍機器人、淡江大學的4D劇院等，內容多元有趣且充滿知識性。

現場有許多人報名廢柴機器人競賽，大小朋友們興奮組裝，親身體會「自造非難事」。還有以「陪伴」為核心概念的「陪伴機器人與服務系統設計成果競賽展」，分別開發出「家庭相簿」、「娛樂機器人」、「智慧居家機器人」與「通訊媒介」四類陪伴型智慧機器人，希望透過AI科技的應用改善陪伴長者的生活。

活動並同步在成大國際會議廳舉辦「AI人工智慧產業發展國際論壇」，邀請國內外產、官、學、研方面的專家講者，分享目前AI最新技術的發展及應用。

為了落實智慧應用向下紮根，南科AI_ROBOT自造基地與沛博科技合作推展的正式培訓課程，部分課程更是台灣首次對外開設，受訓學員可藉由Pepper，完整的機器人架構與多元開發工具，串接超過1300項API，展現自身創意發想與創新設計能力，結訓前完成測驗後，也能取得全球適用的認證。

(中時 )

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