和吳音寧PK這4點 游淑慧嘆：我完敗！

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(報系資料照 杜宜諳攝)

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中時電子報
/綜合報導

北農總經理爭議不斷，時常質疑吳音寧是否適任總經理一位的台北市議員參選人游淑慧，被網友翻出過去擔任北農董事、紅十字會機要等經歷，遭批沒資格打「250萬實習生」。今(16日)游淑慧提出4點反擊網友，她也和吳音寧PK關係、薪資、待遇、專業等4點，結果讓她大嘆「完敗了！」

有PTT網友質疑議員參選人游淑慧砲打吳音寧的「適當性」，指出游2005年也是靠時任紅十字會任秘書長郝龍斌，當上「紅十字會機要」。游淑慧今貼文藉機反酸吳音寧一把，表示她沒有總統府資政老爸，也沒有鄉長表哥，而在工作錄取前，根本不認識郝龍斌，只是「標準普二代」

另有網友爆料當年游淑慧月領43K，游淑慧反駁說，紅會除了年終1.5個月外，沒有任何名目的其他奬金，更別說「業務推廣費」，她更酸，當時一年的薪水可能只是吳音寧一季的收入，「和吳音寧沒得比」。

至於網友說103年至104年，游淑慧以市府官股的身份當北農董事，每個月領2萬元車馬費。游淑慧回應，北農董事車馬費確實是1個月2萬元，若有公務身份「除外」，另有限制。她指出，依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定，兼任官股代表每月不超過 12,000 元。

另網友質疑，游淑慧主修政治系，當北農董事有什麼經營策略提供給北農？游淑慧則表示，她之所以擔任北農官股董事，是因爲她是觀傳局的代表，負責城市相關行銷，因市府業務指派，「確實跟產地、蔬果都無關」。

面對網友與論，游淑慧絲毫不畏懼，反擊「其實我也不是都會區長大的小孩，不要說得一副跟我很熟的樣子！」游更說，PTT網友拿她跟吳音寧比較，她坦言「跟誰比都行，跟『零負評女神』相比，我愧不敢當」

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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