一張照片惹怒 川普發推飆罵媒體假新聞

2018年06月16日 20:08 中時電子報 盧伯華

受到媒體發布七大工國家(G7)峰會上氣氛緊張的照片，以及報導川普與G7領導人搞壞關係的影響，美國總統川普今天再度在推特上指責媒體惡意發布假新聞。他同時也在推特上公布多張照片，證明他與其他國家領導人相處融洽。

川普近日在加拿大舉行的G7峰會上指責加拿大總理杜魯道，同時與其他國家領導人發生言語爭執，許多國際媒體都認為川普搞壞了與G7各國領導人的關係，同時發布一張多國領導人與川普面部表情怪異、氣氛箭拔弩張的照片做為明證，此一照片隨即受到各媒體轉發而名聲大噪。

在照片中，德國總理梅克爾嚴肅地看著雙臂交叉、坐在椅子上的川普。在梅克爾旁邊是歐洲各國領導人。在川普旁邊的是他的國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，兩人中間是日本首相安倍晉三。與此同時，在鏡頭中的所有政治家中，只有川普是坐著的。川普坐著叉手的樣子顯得相當傲慢，其他國家領導人皺眉歪臉，照片看來氣氛相當緊張。

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

川普顯然被媒體不斷渲染這張照片激怒了，他在推推上寫道，「我和梅克爾關係很好，但這些愛撒謊的媒體只會向人們展示那些會談過程中最糟糕的（有憤怒意味的）照片，我在會談上所做的要求是任何一位美國總統都從未要求過的。」

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018

除了措辭強烈的推文，川普還發布了多張照片，在這些照片上，梅克爾和加拿大總理杜魯道臉上都掛著笑容，顯示與川普相處非常融洽。此後，川普又發布了幾張G7峰會照片，包括他與法國總統馬克宏及英國首相梅伊握手的照片。

今年的G7峰會於6月8-9日在加拿大魁北克省舉行，會後並發表了公報。杜魯道說，公報是在各方都表示同意的基礎下才公布的。但是川普卻在公報發布後反對這份文件，還發表了讓杜魯道相當難堪的談話。

(中時電子報)