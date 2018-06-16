李家同一句晚景淒涼遭批鬥 黃士修：老了就被一腳踢開

2018年06月16日 20:13 中時電子報 林毅

教師退休金大砍，就連清大榮譽教授李家同也忍不住，表示覺得自己很傷心，頗有「晚景淒涼」的感覺，並說已經無法去美國參加同學會。不過此言一出，不少網友反酸李家同「富人的奢侈煩惱」，對此黃士修看不下去，直說李家同年老了就被一腳踢開。

黃士修在臉書上PO了長文，表示許多人對李家同大肆批評，但標準實在讓人搖頭，他不明白為何李家同的退休金要和年輕人的起薪比，也不了解一個人奉獻了10多年，最後得到的回報要去跟一個事業剛起步的人比較。

黃士修接著說，43年前李家同放棄美國優渥薪水，回來台灣服務，他知道台灣的待遇比不上美國，但沒有抱怨，只因為他對教育的熱誠，另一方面也是他相信台灣政府會善待大學教授，會履行對大學教授的承諾。卻沒想到這個他親自參與建設、成功農轉工商的國家，一腳踢開了年老的他。

黃士修不捨說，一個在大學任教40多年，退休後依舊持續到偏鄉幫小朋友補課的老教授，只因為不到吳音寧一半薪水的退休金，竟然會被挖出私人信件公開批鬥。今天政府公然毀約，打破李家同的信任，他當然會覺得晚景淒涼。

黃士修表示，關心年輕人薪水，那就應該想辦法幫年輕人爭取加薪，而不是使用「均貧卡」，這些根本都是煽動社會的仇富心態，挑起年輕人的相對剝奪感，白話就是「見不得人好」。

(中時電子報)