歐陽娜娜將入學伯克利 談休學「開心就停」

2018年06月16日 20:24 中時 蔡琛儀

歐陽娜娜9月將進入美國伯克利音樂學院就讀。(蘇蔓攝)

歐陽娜娜15日正式滿18歲，16日舉辦生日音樂會，並發表首本文字寫真書《I am NANA》。她三年前從美國寇蒂斯音樂學院休學，日前確定將在今年9月重返校園，到知名的伯克利音樂學院就讀，成為王力宏學妹；但被問到是否又會再度休學，她也沒有把話說死，「我本來就不是因為工作休學，是為了生活和理想，所以這次應該就是念到我滿意為止，我開心了就停，想繼續念碩士博士就繼續，不要說死。」

歐陽娜娜說，休學的這段時間吸收足夠的能量，才決定再回去學習，因此非常興奮，但她的演藝工作也不會停擺，將會工作到8月才入學。這次她也將和好友、檢場和李翊君的女兒香奈兒共同前往伯克利，媽媽傅娟也會飛過去陪她一陣子，「香奈兒陪著去就很放心，而且有媽媽很幸福，媽媽做的菜比學校食堂好吃很多。」

滿18歲，歐陽娜娜也開心解除了禁愛令，她表示未來交男友一定會先給媽媽看過，再介紹給爸爸，父母也開出條件，男方要乖、身體健康，她自己過去喜歡愛打籃球的陽光型男，現在只希望能夠是有才華、讓她崇拜的男生。

她昨在音樂會先穿上帥氣黑色勁裝，再換上一襲紅色洋裝，徹底展露小女人的韻味，她也許願想把頭髮剪到鎖骨長度、看偶像約翰梅爾的演唱會、以及能去日韓旅行。她也透露因為工作關係很想打耳洞，但被爸爸歐陽龍禁止。

(中時 )