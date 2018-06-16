《我的夢幻婚紗》藍迪來台百人穿白紗迎接 烙台語促成佳偶

婚紗教父藍迪來台，嚐端午粽子。（TLC頻道提供）

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藍迪菲諾利與台下粉絲大合照。（TLC頻道提供）

節目《我的夢幻婚紗》是TLC頻道長壽實境節目之一，主持人兼禮服設計師藍迪菲諾利（Randy Fenoli）表示深感榮幸，他主持節目的10年間也累積不少粉絲，今年私下訪台時就被粉絲抓到「野生藍迪」，16日首度來台出席公開記者會，主辦單位事先舉行活動邀請「新娘」們參加，迅速到募集百位粉絲，昨全場盛裝以白紗出席活動，讓藍迪徹底感受到台灣人的熱情！

藍迪更在今日成為一對台灣新人的紅娘，原來是新郎串通好主辦單位和藍迪，讓藍迪為報名的新娘打扮時，新郎默默在下跪求婚，沒想到新娘上台後目光和注意力都放在偶像藍迪的身上，花了一點時間才發現新郎的求婚舉動，藍迪也馬上烙台語為他壯膽：「嫁給伊！」新娘瞬間紅了眼眶並答應，場面感人，不少參加者跟著落淚。

《我的夢幻婚紗》迎來第16季，藍迪表示主持第一季時深覺困難重重，如今已不想停下腳步，他表示這不只是個新娘試穿禮服的節目，其實討論整個家族的構成，因為新娘選禮服時會帶著父母、未婚夫和兄弟姊妹，每個人都抱持不同心情參與，他也因此從一個單純的禮服設計時，學會對人的察言觀色。

被問每個新娘該做的功課，藍迪建議大家要把自己和另一半當作一個「品牌」，「喜歡去哪裡度假就在哪裡辦婚禮，喜歡吃什麼就給客人吃，喜歡的服裝特色也該放在禮服上！」他笑說：「每個新娘都會說想要一個獨一無二的婚禮！」但他認為不用擔心這個問題，「妳就是妳，永遠是獨一無二的！」第16季將在7月6日起每周五晚上10點到12點在TLC旅遊生活頻道播出。

(中時 )

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