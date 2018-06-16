萬芳高雄巨蛋加場 貼心提前開唱有原因

萬芳到高雄巨蛋勘場。(聯成娛樂提供)

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萬芳到高雄巨蛋勘場。(聯成娛樂提供)

萬芳在今年4月首度攻蛋，當時門票開賣半小時就售罄，她也決定在12月8日於高雄巨蛋舉辦「時間仍然繼續在走」，且為了促成北高一日生活圈，主辦單位除了推出高鐵套票，並把原本開唱時間從晚上7點半提早到下午5點，目的就是希望讓從其他縣市來高雄聽演唱會的粉絲，能夠聽完演唱會後去逛逛高雄有名的夜市及吃小吃美食，再搭高鐵回家。

萬芳更以搶先到高雄巨蛋勘場完畢，還特別到每個角落及座位「試坐」。她對南台灣美食及咖啡店如數家珍：「每次到高雄、台南演出，都會去逛逛，我很喜歡在『小樹的家』繪本咖啡店聽故事、『17號穀倉』的奶酥吐司、「三星園」的白玉紅豆抹茶冰淇淋、三餘書店、灰灰基地、台南正興街、成大附近，欣賞許多老屋新意的設計、青年路的永吉便當等，每次遊走一趟身心靈都獲得滿足。」

萬芳第一次得到金鐘獎就是在高雄的舞台上，當時她在正在高雄演舞台劇《西出陽關》，演出中劇團的人已經知道她得獎，除了臨時安排蛋糕，已故的李國修在謝幕後，又安排她我飾演在紅包場唱王昭君的橋段，「那天就在我唱完整個結束後，李國修老師喜極而泣的走出來跟大家宣布我得最佳女主角，然後從空中落下3000個紅包，這是我最難忘的得獎經驗。」因此她對高雄始終有種濃厚情感。

演唱會門票將在7月7日上午開賣，購票洽7-11 及 ibon售票系統。

(中時 )

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