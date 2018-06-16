八三夭9月開唱 五月天兩天檔期都給他們！

八三夭九月將在小巨蛋開唱。(滾石提供)

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八三夭將在9月首度攻蛋，繼9月1日第一場演出，五月天在臉書發文已把時間空出給八三夭，之後又再公佈連9月2日加場演出也把時間留給八三夭，讓他們相當感謝，八三夭很感謝他們願意留出時間，見證走進小巨蛋的一刻，也希望到時可以看到他們在台下搖加油棒，同時八三夭對於嘉賓人選也很傷腦筋，因有太多人想邀請，希望這一路上幫助過八三夭的貴人都能來共襄盛舉。

至於連續二日在小巨蛋開場，日前在代言活動上遇到林宥嘉，也不忘私下請學長傳授「演唱會連開兩場」的心法，他則分享「三不」：「第一場演唱會結束後立馬回家睡覺，不要看新聞、不要滑臉書看歌迷留言、不要在意大家的看法。」

團員們近日在滿滿的宣傳通告以及練團室搬家的忙碌工作行程中，仍抽空不間斷地討論曲目，主唱阿璞表示：「最近大家都很積極的在準備演唱會，召開很多次會議討論演唱會歌單，目前已經進入到3.0版本，還是喬不停！因為有太多歌想唱給大家聽了。」貝斯手霸天也補充說：「粉絲對八三夭第一次進小巨蛋開演唱好像會都有奇怪的幻想，像是留言要我們跳舞、要穿得很不一樣，但我們只想做最擅長的事，就是把歌唱好、把觀眾搞嗨。」

9月2日加場演唱會門票將在17日開賣，詳洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )

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