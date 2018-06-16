中油委託代工「健康元素水」誤用過期原料 將回收並接受退款

中油委託代工「健康元素水」誤用過期原料，將回收並接受退款（中油提供）

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針對中油「健康元素水」代工廠「達誼生物科技公司」不慎使用過期原料製造，中油鄭重向消費大眾致上十二萬分歉意，宣布緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀，並於明（17）日起接受消費者退款。

中油表示，經統計，該批「健康元素水」已對外售出1,862箱，餘成品倉庫所剩1,322箱、直營加油站到貨1,427箱，均已下架回收並銷毀。民眾凡持106年8月1日至107年6月16日間購買「健康元素水」之發票，或是持標示有效日期為107年8月1日至108年6月16日之「健康元素水」包裝瓶(含空瓶)，均可辦理退貨。

另，持中油會員卡於106年8月1日至107年6月16日間以點數向中油各直營站兌換「健康元素水」者，中油也將於2周內自動將已兌換點數退還至會員卡，該持卡人無需另辦退貨作業。

中油直營加油站銷售的「健康元素水」係委託「達誼生物科技公司」代工，台灣優良食品發展協會（TQF）於6月13日前往該廠針對所有TQF認證產品（獲台灣優良食品驗證制度產品驗證）進行稽查，發現健康元素水生產原料「礦物質微量濃縮液」已逾原料包裝上標示之有效日期（106年06月），但「達誼生物科技公司」於106年8月19、21日以及107年3月26日生產製造的健康元素水中仍使用該過期原料。

對此，台灣優良食品發展協會已要求「達誼生物科技公司」於一個月內進行改善措施，該協會將再前往複查，並提醒食品安全務必從原料溯源管理做起，此次達誼公司誤用過期原料，責無旁貸。

中油指出，這批誤用過期原料生產製造的健康元素水，經微生物及塑化劑檢驗皆符合政府公告之衛生標準，無安全疑慮，但一本對消費者負責、讓消費者安心的態度，回收銷毀使用過期原料之產品，未來將持續加強生技產品代工生產之監製、查驗工作。

(工商 )

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