2020再戰小英？ 馬英九探望鳳梨伯吐一句話耐人尋味

2018年06月16日 21:46 中時電子報 黃麗蓉

鳳梨伯曾讚馬英九這樣會替農民爭取的總統，在藍綠中都找不到第2個了。（翻攝中評網）

高雄大樹82歲的「鳳梨伯」林益，因鳳梨價格崩盤，讓他不禁懷念起馬英九執政時期。前總統馬英九得知此事，13日前往探望「鳳梨伯」，讓「鳳梨伯」好驚喜。馬除了大啃鳳梨幫忙促銷，還說，沒想到國民黨2年前失去政權後，會有這麼大的後遺症，接著吐出一句「應負起責任」頗耐人尋味，不禁令人聯想2020年馬是否考慮再戰蔡英文？

鳳梨伯之前大讚馬英九，說像馬這樣會替農民爭取的總統，在台灣的藍綠營中都找不到第2個了。而當林益被問到當年有把票投給蔡英文總統嗎？林益卻苦笑說，再說下去眼淚就要流下來了。13日鳳梨伯對馬前總統親自來探視很感動，訴苦說，近來鳳梨盛產卻賣不出去，主要是沒外銷通路。馬說，已聯繫一些朋友來採購，也盼大陸能開放採購，並允諾盡可能幫忙找出一條通路。

馬英九今年初起就在台灣各基層走動，所到之處受到民眾歡迎。近日他因農產品崩盤下鄉也獲得農民肯定，基層社會似乎吹起了一陣「懷舊風」。

據台灣中評網報導，國民黨2016大選挫敗，馬雖難辭其咎，但近一年來有關馬過去執政好不好等議題開始被民眾廣泛討論。想想2020年，馬英九、蔡英文若再一次對決，台灣的選民你會選誰？

(中時電子報)