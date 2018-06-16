怕熱！英驅逐艦隊耗資2,400億 去年80％時間都在家

2018年06月16日 21:48 中時電子報 楊幼蘭

6艘45型驅逐艦雖然號稱是英國皇家海軍骨幹，但去年80％時間都待在碼頭內。

據英國《每日郵報》（DailyMail）16日報導，這些驅逐艦1艘就要10億英鎊（約400億台幣），但由於不斷在波斯灣故障，需要好幾百萬英鎊整修。然而，修理預定要2020年才展開。

2017年是英國官員與大臣口中的「海軍年」，但諷刺的是，「無畏」號（HMS Dauntless）與「衛士」號（HMS Defender）這兩艘尖端驅逐艦去年卻根本沒出海。

這6艘新型驅逐艦的發動機都有在溫暖海域失靈的問題，導致艦上官兵伸手不見五指地受困了好幾小時。

令英國人憂心忡忡的，就是這些原本要負責保衛艦隊，以防空中或飛彈攻擊的驅逐艦，如今卻成了坐以待斃的目標。

去年「龍」號（HMS Dragon）在樸茨茅斯（Portsmouth）港待了309天，其次是「勇敢」號（HMS Daring）的232天，以及「鑽石」號（HMS Diamond）的203天。

雖然「鄧肯」號（HMS Duncan）出海的時間最多，但仍在碼頭內待了197天。而從今年1-3月，「勇敢」號，「無畏」號與「衛士」號都沒離開港口。

令人震驚的是，著名發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）竟然說，英國國防部沒告訴他們，這8000噸級驅逐艦會長時間待在溫暖的海域，因此沒把發動機設計成能在高溫下運作。

此外，圈內人說，人力缺乏、過耶誕，還有例行維修等，也是這些驅逐艦留在樸茨茅斯的因素。

(中時電子報)